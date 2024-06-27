Развитие сетей: Билайн развернул VoLTE во всех регионах присутствия в России

27.06.2024, MForum.ru

По данным компании Вымпелком, доля VoLTE в структуре всего голосового трафика (не считая мессенджеры, но считая 2G + 3G + VoLTE) составляет 46%. На конец 2023 года было 40%.

Более 85% абонентских устройств 4G/LTE поддерживают эту технологию, а используют ее почти 78% абонентов из тех, кому доступна эта функциональность. За год количество использующих VoLTE клиентов выросло на 31%.

Больше всего технологию используют владельцы устройств от компании Samsung (25%), на втором месте клиенты, пользующиеся устройствами от Apple (23%), на третьем — обладатели девайсов марки Xiaomi (22%). Четвертое и пятое место занимают Realme (7%) и Tecno (6%), соответственно.

Если говорить про регионы, то по доле VoLTE в структуре голосового трафика лидирует Москва с показателем 61%, на втором месте - Элиста с 54%, на третьем - Санкт-Петербург с 53%.

Заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», руководитель технического блока Валерий Шоржин:

«В августе 2015 года мы были первыми из операторов в России, кто внедрил VoLTE на своей сети и запустил коммерческую эксплуатацию этой технологии. Сегодня мы объявляем, что VoLTE стала доступна во всех регионах страны, где присутствует билайн. С каждым годом количество пользователей VoLTE неуклонно растет, ведь когда в момент разговора вы можете параллельно использовать мобильный интернет, это значительно повышает удобство общения и открывает новые возможности для коммуникации. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи».

Стоимость звонков и SMS по VoLTE также не отличается от стоимости звонков по домашнему тарифу абонента. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.

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теги: телеком Билайн ВымпелКом VoLTE вольте