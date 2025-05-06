Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - улучшения связи затронули более 200 тысяч абонентов

MForum.ru
06.05.2025,
Как сообщает МегаФон, инженеры оператора модернизировали более 40 телеком-объектов в ключевых локациях региона, в том числе, в местах наибольшей концентрации интернет-трафика. По данным компании, улучшение параметров связи могут ощутить более 200 тысяч абонентов.
В 1q2025 были проведены масштабные работы по улучшению качества услуг, причем не только в крупнейших городах области, но и в небольших населенных пунктах. За счет модернизации доступные емкость и скорость мобильного интернета выросли в среднем на 25%.
В городах и в крупных селах инженеры задействовали дополнительно средние и высокие частоты LTE, в сельских локациях чаще используются низкочастотные диапазоны.
В областном центре апгрейд прошел на БС в районе Студенческого городка, площади Героев, торгового центра, Новолипецкого металлургического и Липецкого молочного комбинатов.
Кроме того, операторы модернизировали БС в городах Грязи, Усмань, Данков и Елец, а также в селах Казаки, Кривец, Хлевное, Конь-Колодезь и в поселке Лев Толстой.
«Наш регион является одной из наиболее инвестиционно привлекательных территорией Черноземья, а надежная мобильная связь и интернет давно уже стали важным фактором для скорости развития любого бизнеса. Мы делаем всё, чтобы наша инфраструктура соответствовала повышенным запросам липчан и предпринимателям из других регионов – постоянно совершенствуем технические решения и устанавливаем дополнительное оборудование на телеком-объектах, чтобы обеспечить стабильную связь», – говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.
После модернизации телеком инфраструктуры на территории городов и поселений доступна технология VoLTE. За год доля звонков через сеть 4G/LTE выросла в 3 раза, сейчас уже более 60% абонентов операторов разговаривают в режиме VoLTE.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон Липецкая область развитие сетей
--
Публикации по теме:
03.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - еще 30 деревень и сел получили 4G/LTE / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - скорость мобильного интернета выросла в 150 локациях / MForum.ru
17.06. [Новости компаний] Кадры: Дмитрий Хорошев сменил Ивана Бувальцева на должности директора отделения МегаФон в Липецкой области / MForum.ru
21.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Абоненты билайн в Брянской и Липецкой области все чаще пользуются VoWiFi / MForum.ru
02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Moto G86 готовится к анонсу / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 10 представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K12s представлен в Китае / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru