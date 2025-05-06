Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - улучшения связи затронули более 200 тысяч абонентов

06.05.2025, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, инженеры оператора модернизировали более 40 телеком-объектов в ключевых локациях региона, в том числе, в местах наибольшей концентрации интернет-трафика. По данным компании, улучшение параметров связи могут ощутить более 200 тысяч абонентов.

В 1q2025 были проведены масштабные работы по улучшению качества услуг, причем не только в крупнейших городах области, но и в небольших населенных пунктах. За счет модернизации доступные емкость и скорость мобильного интернета выросли в среднем на 25%.

В городах и в крупных селах инженеры задействовали дополнительно средние и высокие частоты LTE, в сельских локациях чаще используются низкочастотные диапазоны.

В областном центре апгрейд прошел на БС в районе Студенческого городка, площади Героев, торгового центра, Новолипецкого металлургического и Липецкого молочного комбинатов.

Кроме того, операторы модернизировали БС в городах Грязи, Усмань, Данков и Елец, а также в селах Казаки, Кривец, Хлевное, Конь-Колодезь и в поселке Лев Толстой.

«Наш регион является одной из наиболее инвестиционно привлекательных территорией Черноземья, а надежная мобильная связь и интернет давно уже стали важным фактором для скорости развития любого бизнеса. Мы делаем всё, чтобы наша инфраструктура соответствовала повышенным запросам липчан и предпринимателям из других регионов – постоянно совершенствуем технические решения и устанавливаем дополнительное оборудование на телеком-объектах, чтобы обеспечить стабильную связь», – говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

После модернизации телеком инфраструктуры на территории городов и поселений доступна технология VoLTE. За год доля звонков через сеть 4G/LTE выросла в 3 раза, сейчас уже более 60% абонентов операторов разговаривают в режиме VoLTE.

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теги: МегаФон Липецкая область развитие сетей

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