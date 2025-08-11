Развитие сетей: Билайн в Липецкой области - оператор сообщает о росте востребованности VoWiFi

MForum.ru
11.08.2025,
По данным компании ВымпелКом, количество клиентов, регулярно пользующихся VoWiFi, в регионе увеличилось на 35% год к году. Растет и общая продолжительность телефонных разговоров через VoWiFi: только за последние 12 месяцев через VoWiFi липецкие клиенты Билайна проговорили более 17 млн минут.
В районах с плотной застройкой, на верхних этажах высоток, в цокольных этажах и там, где много помех, смартфону сложнее «ловить» сигнал. При подключении VoWiFi передача сигнала идет уже не через сеть мобильной связи, а через точку доступа WiFi, как правило это обеспечивает более стабильную связь (если у Wi-Fi достаточная пропускная способность).
«В Липецкой области ежемесячно увеличивается количество клиентов, подключивших VoWiFi. Растет и продолжительность звонков через эту технологию. Только в июне липчане суммарно проговорили более 1,5 миллиона минут. VoWiFi в Билайн предоставляется бесплатно, активируется за пару минут и дает важные преимущества. Например, звонки и СМС за рубежом по домашнему тарифу без необходимости установки дополнительных приложений», — комментирует директор Липецкого отделения Билайн Руслан Тер-Григорьянц.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн Вымпелком Липецкая область развитие сетей
--
Публикации по теме:
06.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - улучшения связи затронули более 200 тысяч абонентов / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - еще 30 деревень и сел получили 4G/LTE / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - скорость мобильного интернета выросла в 150 локациях / MForum.ru
21.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Абоненты билайн в Брянской и Липецкой области все чаще пользуются VoWiFi / MForum.ru
02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru