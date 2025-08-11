Развитие сетей: Билайн в Липецкой области - оператор сообщает о росте востребованности VoWiFi

11.08.2025, MForum.ru

По данным компании ВымпелКом, количество клиентов, регулярно пользующихся VoWiFi, в регионе увеличилось на 35% год к году. Растет и общая продолжительность телефонных разговоров через VoWiFi: только за последние 12 месяцев через VoWiFi липецкие клиенты Билайна проговорили более 17 млн минут.

В районах с плотной застройкой, на верхних этажах высоток, в цокольных этажах и там, где много помех, смартфону сложнее «ловить» сигнал. При подключении VoWiFi передача сигнала идет уже не через сеть мобильной связи, а через точку доступа WiFi, как правило это обеспечивает более стабильную связь (если у Wi-Fi достаточная пропускная способность).

«В Липецкой области ежемесячно увеличивается количество клиентов, подключивших VoWiFi. Растет и продолжительность звонков через эту технологию. Только в июне липчане суммарно проговорили более 1,5 миллиона минут. VoWiFi в Билайн предоставляется бесплатно, активируется за пару минут и дает важные преимущества. Например, звонки и СМС за рубежом по домашнему тарифу без необходимости установки дополнительных приложений», — комментирует директор Липецкого отделения Билайн Руслан Тер-Григорьянц.

теги: Билайн Вымпелком Липецкая область развитие сетей

