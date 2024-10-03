Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - скорость мобильного интернета выросла в 150 локациях

MForum.ru
03.10.2024,
МегаФон сообщает о проведенной в Липецкой области масштабной модернизации сети, которая затронула несколько тысяч небольших населенных пунктов. Оператор модернизировал телеком-оборудование более чем в 150 локаций, задействовал для сети 4G/LTE частоты "среднего диапазона". По данным компании, улучшение качества услуг могли ощутить более 7 тысяч абонентов как в областном центре, так и в отдаленных районах - Добринском, Воловском, Лев-Толстовском, Задонском и Усманском.
В селе Нижняя Матренка с населением около 700 человек, скорость передачи данных может достигать 110 Мбит/с, в Захаровке - 130 Мбит/c, в деревне Старая Воскресеновка - до 150 Мбит/с.
Модернизация затронула телеком-инфраструктуру села Первомайское, которое находится на пути к поселку Лев Толстой, на полустанке которого провел свои последние дни русский писатель.
«Мы уделяем особое внимание малым населенным пунктам, потому что добавить современного комфорта и равных с городскими жителями возможностей можно только развивая сеть и цифровые продукты. Завершая масштабную кампанию по модернизации базовых станций в регионе, могу сказать, что по итогам сентября выполнено уже около 80 % запланированного на этот год объема, это значит, что идем с опережением графика. В некоторых локациях мы запустили также дополнительный низкочастотный диапазон в LTE, который позволил обеспечить более широкую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала даже внутри зданий», — говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.
Всего с начала года в Липецкой области специалисты оператора модернизировали более 100 базовых станций и построили около 25 новых объектов связи, в том числе, в важнейших локациях – на территории особой экономической зоны и в крупнейшем торгово-развлекательном центре.
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теги: МегаФон развитие сетей Липецкая область
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