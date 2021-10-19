Развитие сетей: Билайн сообщает о рефарминге в Липецке

19.10.2021, MForum.ru

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) завершил модернизацию сети, в частности, рефарминг для увеличения пропускной способности сети в Липецкой области.

Изображение Сергей Петров с сайта Pixabay

В пресс-релизе не сообщается, какой именно диапазон подвергался рефармингу, по аналогии с другими регионами и на основании свидетельств в пользу того, что оператор задействует для LTE диапазон 2100 МГц, нетрудно предположить, что компания переиспользовала в сети LTE часть частот диапазона 1800 МГц. Скорость мобильного интернета, по данным компании, выросла в среднем на 40% к началу 2021 года.

С начала 2021 года ВымпелКом активно развивает сеть в регионе: кроме масштабного рефарминга проведены работы по улучшению покрытия сети 4G/LTE в Липецке, Грязях и Ельце. Улучшено покрытие сети 4G/LTE также в ряде небольших населенных пунктов Липецкого и Елецкого района.

Директор Липецкого отделения билайн Руслан Тер-Григорьянц:

«Потребление мобильного интернета нашими абонентами во втором квартале 2021 года в Липецкой области выросло на 43% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Клиенты билайна стали больше общаться в мессенджерах и социальных сетях, загружать контент. Поэтому мы увеличили пропускную способность всей нашей сети в Липецкой области и продолжим развивать ее и в следующем году».

Оператор запустил проект по улучшению качества связи в торговых центрах Липецка. Сеть 4G, работающая внутри зданий, дает возможность посетителям торговых центров пользоваться голосовыми услугами и мобильным интернетом.

В целом в регионе активны все операторы "большой четверки". Стоит отметить, что в Липецкой области Билайн задействовал в дополнение к "классике" b3, b7 также диапазон b38, что для этого оператора не столь уж распространенная практика. Использование этого диапазона - залог более высоких скоростей и большей пропускной способности сети LTE оператора.

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теги: телеком Липецкая область частоты рефарминг 1800МГц развитие сетей

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