Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - качество связи улучшено в Липецке

MForum.ru
01.09.2025,
Как сообщает пресс-служба МегаФона, инженеры оператора провели модернизацию ряда телеком-объектов в Липецке, прежде всего, в наиболее населенных Октябрьском и Советском округах. В зоне вероятных улучшений - до трех четвертей жителей города.
В частности, улучшено покрытие в районе площади Победы, у центрального рынка, крупнейшего ТРЦ и у здания центрального проектного института.
Принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки можно на улице Зегеля — старейшей и центральной магистрали города, где сосредоточены памятники архитектуры и административные здания. Рядом находятся липецкий зоопарк, Петровский спуск с каскадом светомузыкальных фонтанов и Нижний парк — это крупнейшая зеленая зона города, основанная еще в 1805 году.
Ежегодно в этих локациях проводится до 500 мероприятий, в том числе, празднование дня города, театрализованные представления, новогодние гуляния. Чтобы обеспечить здесь стабильный и качественный сигнал, специалисты оператора запустили дополнительные слои LTE в "средне‑ и высокочастотных" диапазонах — это позволит сбалансировать нагрузку на сеть.
«Начало делового сезона и новый учебный год не позволяют забывать о делах, поэтому объем трафика, который генерируют наши абоненты, резко возрастает, прибавляя по сравнению с летом в среднем 15-20%, — говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев. — Мы сделали апгрейд существующих базовых станций, чтобы обеспечить еще более качественный и надежный сигнал связи для жителей Липецка».
Модернизация телеком-оборудования прошла также в селе Воронец Елецкого района. Населенный пункт знаменит близостью к липецким минеральным источникам и лечебным грязям, которые являются известными природными достопримечательностями региона. Жители Воронца и сотни любителей оздоровительного туризма теперь с комфортом будут пользоваться навигаторами и другими цифровыми сервисами, ведь скорость передачи данных выросла в среднем на 15%.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Липецкая область МегаФон
--
Публикации по теме:
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru
11.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Липецкой области - оператор сообщает о росте востребованности VoWiFi / MForum.ru
06.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - улучшения связи затронули более 200 тысяч абонентов / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - еще 30 деревень и сел получили 4G/LTE / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - скорость мобильного интернета выросла в 150 локациях / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru
29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru