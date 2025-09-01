Развитие сетей: МегаФон в Липецкой области - качество связи улучшено в Липецке

01.09.2025, MForum.ru

Как сообщает пресс-служба МегаФона, инженеры оператора провели модернизацию ряда телеком-объектов в Липецке, прежде всего, в наиболее населенных Октябрьском и Советском округах. В зоне вероятных улучшений - до трех четвертей жителей города.

В частности, улучшено покрытие в районе площади Победы, у центрального рынка, крупнейшего ТРЦ и у здания центрального проектного института.

Принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки можно на улице Зегеля — старейшей и центральной магистрали города, где сосредоточены памятники архитектуры и административные здания. Рядом находятся липецкий зоопарк, Петровский спуск с каскадом светомузыкальных фонтанов и Нижний парк — это крупнейшая зеленая зона города, основанная еще в 1805 году.

Ежегодно в этих локациях проводится до 500 мероприятий, в том числе, празднование дня города, театрализованные представления, новогодние гуляния. Чтобы обеспечить здесь стабильный и качественный сигнал, специалисты оператора запустили дополнительные слои LTE в "средне‑ и высокочастотных" диапазонах — это позволит сбалансировать нагрузку на сеть.

«Начало делового сезона и новый учебный год не позволяют забывать о делах, поэтому объем трафика, который генерируют наши абоненты, резко возрастает, прибавляя по сравнению с летом в среднем 15-20%, — говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев. — Мы сделали апгрейд существующих базовых станций, чтобы обеспечить еще более качественный и надежный сигнал связи для жителей Липецка».

Модернизация телеком-оборудования прошла также в селе Воронец Елецкого района. Населенный пункт знаменит близостью к липецким минеральным источникам и лечебным грязям, которые являются известными природными достопримечательностями региона. Жители Воронца и сотни любителей оздоровительного туризма теперь с комфортом будут пользоваться навигаторами и другими цифровыми сервисами, ведь скорость передачи данных выросла в среднем на 15%.

