Кадры: Дмитрий Хорошев сменил Ивана Бувальцева на должности директора отделения МегаФон в Липецкой области

17.06.2024, MForum.ru

Дмитрий Хорошев работает в МегаФоне уже 9 лет, за это время он прошел путь от специалиста офиса продаж до директора отделения. Дмитрию 30 лет, он стал самым молодым руководителем региона в МегаФоне.

Дмитрий родился в Перми, где получил первое образование и начал работу в МегаФоне. В последнее время занимал пост руководителя по развитию корпоративного бизнеса оператора в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Под руководством Дмитрия были реализованы амбициозные проекты по цифровизации крупнейших нефтегазовых месторождений на Ямале, кроме того в регионе была решена социально-значимая задача по обеспечению голосовой связью и интернетом федеральной трассы Надым-Салехард, связывающей полуостров и его региональную столицу с большой землей. У нового руководителя региона, с одной стороны, есть необходимый опыт, который он приобрел в суровых условиях Крайнего Севера, а с другой стороны – активность и здоровые амбиции, присущие молодым топ-менеджерам. Уверен, что этот баланс качеств и компетенций помогут команде, работающей в Липецкой области, достичь самых высоких результатов», – говорит директор по региональному развитию МегаФона в Центре и на Урале Михаил Молотков.

Иван Бувальцев, ранее возглавлявший Липецкое отделение компании, перешел на должность директора Кузбасского отделения.

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теги: МегаФон кадры Липецкая область

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