Кадры: Дмитрий Хорошев сменил Ивана Бувальцева на должности директора отделения МегаФон в Липецкой области

MForum.ru
17.06.2024,
Дмитрий Хорошев работает в МегаФоне уже 9 лет, за это время он прошел путь от специалиста офиса продаж до директора отделения. Дмитрию 30 лет, он стал самым молодым руководителем региона в МегаФоне.
Дмитрий родился в Перми, где получил первое образование и начал работу в МегаФоне. В последнее время занимал пост руководителя по развитию корпоративного бизнеса оператора в Ямало-Ненецком автономном округе.
«Под руководством Дмитрия были реализованы амбициозные проекты по цифровизации крупнейших нефтегазовых месторождений на Ямале, кроме того в регионе была решена социально-значимая задача по обеспечению голосовой связью и интернетом федеральной трассы Надым-Салехард, связывающей полуостров и его региональную столицу с большой землей. У нового руководителя региона, с одной стороны, есть необходимый опыт, который он приобрел в суровых условиях Крайнего Севера, а с другой стороны – активность и здоровые амбиции, присущие молодым топ-менеджерам. Уверен, что этот баланс качеств и компетенций помогут команде, работающей в Липецкой области, достичь самых высоких результатов», – говорит директор по региональному развитию МегаФона в Центре и на Урале Михаил Молотков.
Иван Бувальцев, ранее возглавлявший Липецкое отделение компании, перешел на должность директора Кузбасского отделения.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон кадры Липецкая область
--
Публикации по теме:
01.09. [Новости компаний] Кадры: Светлана Кострицына - новый региональный директор билайна в Южном регионе / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] Кадры: Андрей Пятахин возвращается в Билайн - на Южный регион / MForum.ru
15.05. [Новости компаний] Tele2 Россия / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] Yota / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] МТС в Центральном ФО / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E14 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
18.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах Sony Xperia 1 VII / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28 4G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 20 Pro с панелью из кожи и 108 Мп камерой / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U24 Pro с 50 Мп камерой / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V Flip – раскладной смартфон с 4-дюймовым дисплеем LTPO OLED / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6b появился на официальном сайте / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен в FCC и ECC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Redmi Pad SE 8.7 4G готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: CMF Phone 1 – новый смартфон от Nothing / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Все подробности о Poco M6 4G раскрыты на официальном сайте / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о 4G и 5G версиях Reno 12F / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Realme GT 7 Pro / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: В линейке iQOO модель 13 Pro может исчезнуть, остается только стандартный вариант / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: HMD готовит релиз смартфонов под кодовыми названиями Tomcat и Nighthawk / MForum.ru