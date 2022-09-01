Кадры: Светлана Кострицына - новый региональный директор билайна в Южном регионе

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Кадры: Светлана Кострицына - новый региональный директор билайна в Южном регионе

01.09.2022, MForum.ru

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Светлана Кострицина назначена региональным директором Южного региона, с августа она исполняла обязанности директора. Хороший пример выращивания кадров внутри компании.

 

 

Светлана Кострицина работает в билайне с 2006 года, менеджером офиса продаж коммерческой дирекции, коммерческим директором, с 2008 года - директором по корпоративным продажам Ставропольского филиала. С 2011 года - директором корпоративного бизнеса билайна в Южном регионе.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

«Светлана Кострицына – это пример топ-менеджера, который отлично знает компанию изнутри. Она прошла все ступеньки карьерной лестницы от оператора колл-центра до регионального директора. Благодаря своим лидерским качествам Светлана добилась больших успехов. Под ее руководством B2B-блок Южного региона стабильно демонстрировал высокие бизнес-результаты.

Я убежден, что на новом посту она продемонстрирует не менее впечатляющие результаты, а мы ее всецело поддержим».

Краткая биографическая справка пресс-службы Билайн

Светлана Анатольевна Кострицына родилась 24 февраля, с отличием окончила Ставропольских государственный пединститут по специальности "Биология-химия", в 2001 году - Ставропольский госуниверситет по специальности "Менеджмент в образовании". В 2019 году получила благодарность Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Южный регион билайн, -  это Воронежская, Липецкая, Брянская, Белгородская, Орловская, Курская, Тамбовская, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея.

пресс-релиз билайн

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теги: кадры билайн Вымпелком

© Алексей Бойко, MForum.ru

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