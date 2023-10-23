Кадры: Евгений Черешнев и Валентина Нудьга назначены вице-президентами и членами правления МТС

MForum.ru
23.10.2023,
Евгений Черешнев с должности исполнительного директора по стратегии и инновационного развития MTC RED (кибербез) переведен на должность вице-президента по стратегии и инновациям. В этом качестве он стал членом правления МТС.
С августа 2022 года Евгений начал работать в МТС, возглавив трек FutureCrew в MTC RED. С 2021 года Евгений занимал позицию исполнительного вице-президента по цифровому бизнесу и члена правления Вымпелком, заменив Джорджа Хелда. В 2017 году он основал компанию BiolinkTech, занял должность ее гендиректора. До работы в ВымпелКом Евгений работал в в Kaspersky Lab, а ранее в "КоммерсантЪ" и других изданиях. Ему принадлежат 6 международных патентов.
Валентина Нудьга заняла должность вице-президента по корпоративным и правовым вопросам, которую ранее занимал Алексей Барсегян. До МТС, она работала в энергетическом концерне Fortum, где 7 лет занимала должность зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам и комплаенс контролю российского дивизиона концерна. Ранее она работала директором по правовому обеспечению МегаФон-Ритейл и директором по правовым вопросам компании Yota. Окончила юрфак СПбГУ в 1998 году.
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теги: МТС кадры назначения
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