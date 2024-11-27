Кадры. Назначения: Элеонора Романова назначена вице-президентом ВымпелКом по маркетингу

27.11.2024, MForum.ru

Сергей Анохин продолжает формировать новую команду управленцев Билайн - Элеонора Романова будет отвечать за бренд, включая стратегический и операционный маркетинг, трансформацию процессов и усиление бизнеса компании.

Элеонора Романова до прихода в Билайн возглавляла маркетинговую и PR-функцию в S7 Group. Проекты Элеоноры и ее команды неоднократно отмечались на российских и международных конкурсах, в том числе завоевали 9 призов международного фестиваля рекламы Cannes Lions.

Опыт управления в сфере маркетинга – 14 лет, в том числе есть опыт управления собственным рекламным агентством. Работала в таких компаниях, как Сибирская алкогольная группа, МТС. С 2009 года - в Группе компаний S7, с 2016 года возглавила директорат маркетинга и PR S7.

К своим обязанностям в ВымпелКоме г-жа Романова приступит с 2 декабря 2024 года.

Назначение продолжает ранее объявленный выбор в пользу Марии Голяндриной, которая займется в Билайн направлением HR.

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теги: кадры назначения Билайн ВымпелКом

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