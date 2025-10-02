Кадры: Павел Фомин назначен директором МТС в республике Хакасия

02.10.2025, MForum.ru

МТС сообщает о назначении Павла Фомина директором филиала МТС в республике Хакасия. Приоритетными направлениями работы нового руководителя станут расширение сотрудничества с промышленными предприятиями региона, внедрение инновационных экосистемных продуктов на территории республики.

В числе основных задач нового директора — укрепление лидерства МТС на В2В-рынке за счет реализации масштабных цифровых проектов в промышленном секторе, городской среде и туристическом кластере Хакасии. А также развитие сервисов и digital-продуктов МТС для жителей региона.

«Хакасия — республика динамично развивающейся экономики и большого инвестиционного потенциала. Павлу предстоит продолжить содействие региональному бизнесу в цифровой трансформации и повышении эффективности, в том числе с помощью внедрения на предприятиях видеоаналитики, интернета вещей, искусственного интеллекта, облачных технологий и других комплексных бизнес-решений. Уверен, что многолетний опыт в сфере телекома поможет ему эффективно выстроить работу и добиться успеха», — отметил вице-президент по развитию регионов МТС Михаил Граник.

Биографическая справка

Павел Фомин родился 6 декабря 1972 года в Липецке. Окончил экономический факультет Воронежского государственного университета, получил степень MBA, выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров. Павел работает в сфере телекоммуникаций более 20 лет, последние десять лет он занимал руководящие должности в филиалах компаний телеком-отрасли по всей стране.

