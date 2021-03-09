Кадры: Максим Шарков назначен региональным директором Билайн в Восточном регионе

MForum.ru
09.03.2021,
Максим Шарков стал новым региональным директором Билайн в Восточном регионе. В состав региона Восток входят: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Амурская, Сахалинская, Магаданская, Еврейская автономная области, Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Хабаровский, Камчатский, Приморский края, республики Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), Чукотский автономный округ. Назначение действительно с 9 марта 2021.
Максим Шарков, 2021, фото пресс службы Вымпелком
В компанию Вымпелком Максим Шарков пришел из "ВТБ Мобайл", оператора, который Максим запускал и которым руководил в должности генерального директора с 2018 года.
Ранее с 2015 по 2018 год в должности коммерческого директора развивал мобильного оператора "Волна" (Крым), занимаясь созданием CJM (Customer Jorney Map).
В период с 2009 по 2015 годы Максим Шарков руководил службой по маркетингу Красноярского филиала Билайн, был директором по маркетингу Сибирского региона и директором объединенного Красноярского региона (Красноярский край, республики Хакасия и Тыва).
Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов:
«Билайн продолжает усиливать региональную экспертизу на местах. Компании предстоит реализовать на территории региона Восток множество стратегически важных задач, позитивно влияющих на клиентский опыт. Максим Шарков имеет разносторонний опыт работы: запуск масштабных проектов «с нуля», высокие компетенции в вопросах техники, клиентского опыта, маркетинга, корпоративного сектора и многих других. И я рад вновь приветствовать его в команде Билайн».
Дополнительные факты:
Максим Шарков родился 15 мая 1982 года в г. Ачинске Красноярского края.
В 2004 г. с отличием окончил факультет информатики и процессов управления Красноярского государственного технического университета, а также получил диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации. В 2007 году получил степень кандидата технических наук в Сибирском федеральном университете по специальности «Системный анализ, управление и обработка информации».
В 2016 году получил степень Executive MBA Стокгольмской школы экономики.
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теги: телеком кадры Билайн Вымпелком назначения Максим Шарков
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