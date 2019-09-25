Телеком: ВТБ запустил MVNO в Москве в тестовом режиме

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Телеком: ВТБ запустил MVNO в Москве в тестовом режиме

25.09.2019, MForum.ru

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Сегодня стартует ВТБ Мобайл - очередной российский "банковский" виртуальный оператор. Пользователям продукта "Мультикарта" предлагаются бесплатные услуги связи, остальным - конструктор тарифов. Гендиректор ВТБ Мобайл - Максим Шарков.

Пока что подключения доступны только в 5 офисах банка. С октября обещано начало подключений в С.Петербурге, в 2020 году - более 15 регионов.

Платформа - Tele2. Базовый тариф - 150 минут звонков по РФ, 3 ГБ интернета, 50 SMS, до конца месяца подключения - бесплатно. То есть кто подключится сегодня - только 5 дней, а кто 1 октября - весь октябрь.

Конструктор позволяет выбрать до 1000 минут и до 20 ГБ трафика, безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам (не к Telegram). Источник: kommersant.ru

Потенциал роста абонбазы этого MVNO - несколько сотен тысяч подключений. Это, прежде всего, способ рекламы "Мультикарты", нежели что-то еще.

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теги: телеком MVNO ВТБ Мобайл банковский оператор виртуальные операторы Tele2

© Алексей Бойко, MForum.ru

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