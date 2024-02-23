MVNO: Альфа-банк зарегистрировал ООО "Альфа-Мобайл"

23.02.2024, MForum.ru

Об этом пишут различные издания, я сошлюсь на публикацию Анны Устиновой и Софьи Шелудченко в Ведомостях. Что могу сказать по теме:

🔹 Оператор уже запущен?

Нет, пока что оператор не зарегистрирован в РКН, не получал лицензий, известно, что создано юрлицо и начались различные подготовительные работы. Но это не означает, что он не может быть запущен еще до конца 2024 года.

🔹 Зачем это Альфа-банку?

Альфа-банк идет дорогой, уже проторенной банками-конкурентами. Банки создают MVNO для того, чтобы повышать степень "привязанности" к клиентов к своему бизнесу. Предлагая услугу мобильной связи по более выгодным тарифам, они повышают лояльность клиентов к банку, форсируют использование ими мобильного банкинга, оплаты услуг через мобильное приложение. Важно отметить, что банк получает больше информации о своих клиентах-абонентах. Менее значимый аспект - банк может надеяться на увеличение своей клиентской базы за счет привлечения тех, которых могли заинтересовать условия, предлагаемые банковским оператором на услуги мобильной связи.

🔹 Чья будет инфраструктура MVNO?

Данных о том, на чьей инфраструктуре будет "сидеть" новый виртуал пока что нет, выбор будет, скорее всего, из двух вариантов - либо традиционно на "фабрике MVNO" Tele2, либо - на инфраструктуре билайна. Мне кажется чуть более вероятным второй сценарий.

🔹 Есть ли шансы набрать хоть какую-то абонбазу?

Банкам сравнительно легко привлечь часть своих клиентов к пользованию услугами банковских MVNO. Для этого используются сотрудники отделений банка, мобильное приложение банка и другие каналы по которым банк взаимодействует с клиентами. Так что на несколько десятков тысяч абонентов в Альфа-банк вполне могут рассчитывать в первый год после запуска (если он состоится), а "потолком" будет несколько сотен тысяч абонентов через 2-3 года.

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теги: MVNO виртуальные операторы Альфа-Мобайл Альфа банк

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