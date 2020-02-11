13.02.2020, MForum.ru

По данным Tele2, общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы, организованные на базе сети Tele2, составило 3.75 млн.

Существенный вклад в рост количества абонентов MVNO Tele2 внесли банковские операторы, чья абонбаза выросла в 6.5 раз и составляет более 1,88 млн. Всего на сети Tele2 сейчас работает "более 20 виртуальных операторов". То есть средний размер абонбазы типового MVNO Tele2 составляет менее 187,5 тысяч.

По данным TMT Консалтинг, по итогам 3q2019 в России насчитывалось 9.3 млн абонентов MVNO (с Yota). По итогам года предварительная оценка TMT Консалтинг - около 10 млн (+40% год к году, порядка 4% от общей абонентской базы в стране). Таким образом на долю Tele2 приходится порядка 37,5% от всей абонбазы операторов MVNO.

Особенность бизнеса Tele2 - развитие MVNO-направления на базе MVNE-платформы, которая позволяет подключать к ресурсам Tele2 новых виртуальных операторов быстро и с минимумом затрат.

К 2023 году в Tele2 хотят, чтобы абоненты виртуальных операторов на сети Tele2 обслуживали 10-12% от общего числа абонентов в России.

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Пресс-релиз Tele2 через MForum.ru, 2020.02.11

Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 году. Общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы Tele2, составило 3,75 млн. Банковские операторы показали особенно высокие темпы роста – их абонентская база увеличилась в 6,5 раза.

За последние три года Tele2 стала настоящей «фабрикой» MVNO. Всего на сети Tele2 сейчас работает больше 20 виртуальных операторов. Общее число их абонентов в 2019 году выросло на 115% до 3,75 млн. Выручка Tele2 от «фабрики» MVNO увеличилась на 133% год к году.

В 2019 году Tele2 вышла в новые сегменты рынка. В октябре компания подписала меморандум о сотрудничестве с Томским государственным университетом. Документ предполагает создание первого в России университетского MVNO и участие студентов в проекте. Также в 2019 году Tele2 начала работать в М2М-сегменте и заключила договор о создании MVNO для АО «Глонасс».

В сентябре прошлого года на сети Tele2 начал работать третий банковский оператор «ВТБ Мобайл». В целом сегмент банковских MVNO в 2019 году рос быстрее рынка. Количество их клиентов увеличилось в 6,5 раза год к году. В партнерстве с Tele2 сейчас работают все существующие на рынке банковские операторы: «Тинькофф Мобайл», «Сбер Мобайл» и «ВТБ Мобайл». На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2.

Согласно исследованию агентства «ТМТ Консалтинг», в прошлом году абонентская база российских виртуальных операторов выросла на 3 млн клиентов. При этом 66% из них пришлось на долю партнеров Tele2. Общий объем рынка MVNO эксперты «ТМТ Консалтинг» оценивают в 10 млн абонентов, а прирост за 2019 год – в 40%.

В прошлом году Tele2 обошла ведущие телеком-компании разных стран и получила награду как лучший мировой хост-оператор MVNO на Всемирном конгрессе виртуальных операторов. Лидерство Tele2 в этом направлении стало возможным благодаря работе платформы MVNE, которая позволяет быстро и с минимальными затратами запускать MVNO-проекты.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Победа в номинации «Лучший хост-оператор MVNO» подтверждает, что MVNO-направление в России активно развивается и становится заметным на мировом рынке. 2019 год стал прорывным для рынка MVNO в целом: виртуальные операторы взяли планку в 10 млн клиентов, что составляет 4% всего мобильного рынка, при этом основной прирост обеспечили партнеры Tele2. Развитие MVNO-направления имеет большой потенциал: в первую очередь за счет выхода в новые рыночные ниши и регионы России. В этом году Tele2 планирует создать MVNO в сегментах, где раньше не работали ни российские, ни мировые виртуальные операторы. Мы поставили себе амбициозную цель: к 2023 году занять 10-12% российского рынка».

Мировой опыт развития рынка виртуальных операторов подтверждает, что этот сегмент бизнеса имеет большой потенциал. По предварительным оценкам «ТМТ Консалтинг», по итогам 2019 года российские MVNO обслуживают почти 4% всех мобильных абонентов, в то время как в странах Европы и США доля MVNO достигает 10-15%. Так, согласно исследованию McKinsey, в Германии MVNO занимают 37% рынка мобильной связи, в Великобритании – 16%, в США – 13%. Крупнейший виртуальный оператор США TracFone насчитывает 26 млн абонентов, LycaMobile объединяет 15 млн клиентов и 23 страны, включая Россию. Один из самых успешных виртуальных операторов из сегмента ретейла – английский Tesco Mobile – обслуживает 4 млн клиентов.

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теги: Tele2 MVNO MVNE число абонентов