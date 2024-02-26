Итоги квартала: Ростелеком отчитался за 2024 год и 4q2024 - абонбаза мобильного бизнеса застыла

MForum.ru
26.02.2024,
Ростелеком отчитался за год.
Мобильный бизнес (основной кормилец РТК с долей 43%):
🔹 Выручка мобильного бизнеса -- 250 403 (+15% гг) за 2023 год, в 4q2023 - 66 528, +15% гг
🔹 Выручка мобильной связи — 234 927 (+13%) за 2023 год; 61 484 (+13%) в 4q2023. Поскольку число абонентов не росло... понятно за счет чего, в основном. достигнут этот рост.
🔹 OIBDA - 121 155 (+19% гг) за 2023 год, в 4q2023 29 174, +7% гг
🔹 Абонбаза застряла на отметке 48,1 млн - за год не изменилась, при оттоке 7,1% - тоже весьма стабильном. Трафик мобильной передачи данных 2548 ПБ по итогам 4q2023 (+16% гг), включая все десятки MVNO - прошли времена, когда он рос на 30%+ в год. Причин много, но понятно, что темпы развития покрытия снизились.
🔹 Проникновение конвергентных услуг в абонбазу мобильной связи выросло... на 0.4 п.п. год к году.
Скачать пресс-релиз компании (32 странцы) можно в Telegram-канале @abloud62.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: итоги года итоги квартала Ростелеком Tele2
--
Публикации по теме:
20.11. [Новости компаний] Итоги квартала: Вымпелком отчитался за 3q2023 – негативный тренд последних лет сломан? / MForum.ru
16.11. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 3q2023 / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] Розница: По данным МТС, в России стали чаще покупать флагманские смартфоны / MForum.ru
23.08. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 2q2023 / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Итоги полугодия: МегаФон представил итоги 1H2023 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi 14 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Pocket 2 представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия iQOO Neo9 Pro получила чипсет Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+ / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru