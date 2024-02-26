Итоги квартала: Ростелеком отчитался за 2024 год и 4q2024 - абонбаза мобильного бизнеса застыла

26.02.2024, MForum.ru

Ростелеком отчитался за год.

Мобильный бизнес (основной кормилец РТК с долей 43%):

🔹 Выручка мобильного бизнеса -- 250 403 (+15% гг) за 2023 год, в 4q2023 - 66 528, +15% гг

🔹 Выручка мобильной связи — 234 927 (+13%) за 2023 год; 61 484 (+13%) в 4q2023. Поскольку число абонентов не росло... понятно за счет чего, в основном. достигнут этот рост.

🔹 OIBDA - 121 155 (+19% гг) за 2023 год, в 4q2023 29 174, +7% гг

🔹 Абонбаза застряла на отметке 48,1 млн - за год не изменилась, при оттоке 7,1% - тоже весьма стабильном. Трафик мобильной передачи данных 2548 ПБ по итогам 4q2023 (+16% гг), включая все десятки MVNO - прошли времена, когда он рос на 30%+ в год. Причин много, но понятно, что темпы развития покрытия снизились.

🔹 Проникновение конвергентных услуг в абонбазу мобильной связи выросло... на 0.4 п.п. год к году.

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