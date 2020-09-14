MVNO: MCN telecom подберет абонентов Danycom.Mobile

MForum.ru
14.09.2020,
На российском рынке нашлись герои, которые решили подобрать то, что осталось от DANYCOM.Mobile после разлада с Tele2. Сообщается, что MCN Telecom - так же виртуальный оператор, сидящий на сети Tele2, подписал соглашение об "объединении технологии и абонентской базы по бизнес-модели разделения расходов и доходов".
Смелые ребята в MCN Telecom. Пойти на такое объединение уже зная о более, чем миллиардной задолженности DANYCOM.Mobile перед партнерами этой компании, а также учитывая скандальность, которая проявляется в таких судебных исках, как обращенный DANYCOM к Московской бирже?
Понятной была бы покупка абонентской базы у неудачников. Но объединение в любом виде с таким "бизнесом" это странный шаг. Впрочем, возможно текст пресс-релиза не совсем точно передает суть соглашений между компаниями. Поскольку речь идет о портировании абонентов DANYCOM.Mobile в абонбазу MCN Telecom, может быть речь все же о покупке абонбазы?
И не только.
"В рамках интеграции мы передаем нашему партнеру уникальные технологии A2P-платформы, все пользовательские интерфейсы, собственные маркетинговые сервисы по предоставлению цифровых рекламных услуг, CPA-сети. Мы планируем осуществить бесшовную портацию абонентских номеров DANYCOM.Mobile уже в начале октября текущего года. Для абонентов переход из одной сети в другую будет максимально легким без потерь в качестве обслуживания. Бренд компания сохранит, тарифные планы также останутся привлекательными", – комментирует директор по развитию группы компаний DANYCOM Владислав Деминский.
Финансовую сторону соглашения стороны пока что не раскрывают.
Что же, по крайней мере, стоит поздравить операторов сотовой связи с тем, что никто из них не польстился на вроде бы заманчивую возможность быстро нарастить абонбазу, пусть и не самыми платежеспособными абонентами. Повезло и Tele2, который по-сути, сохранил базу за собой, ничего, вероятно, для этого специально не сделав. Даже если в ней всего около 100 тысяч абонентов, это тоже ощутимо в сегодняшней ситуации бодания операторов чуть ли не за каждый аккаунт.
Насколько сделка пойдет на пользу MCN Telecom? В принципе, любое укрупнение - это неплохо. Но в данном случае смущает явная токсичность партнера. С таким партнером можно иметь дело только в режиме "провести сделку и разбежаться", делать партнерские проекты просто противопоказано.
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теги: телеком MVNO M&A DANYCOM.mobile Tele2 MCN Telecom
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