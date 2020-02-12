Подписаны соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия

MForum.ru
12.02.2020,
Пресс-релиз Ростелеком через MForum.ru, 2020.02.12
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о заключении с ПАО «Банк ВТБ» и консорциумом инвесторов юридически обязывающих соглашений по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).
В соответствии с ранее утвержденной советом директоров «Ростелекома» (от 13 ноября 2019 года, протокол № 06) структурой сделки подписаны:
Финансирование покупки долей в уставном капитале Tele2 Россия осуществляется следующим образом:
По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале ПАО «Ростелеком» увеличивается на 708 082 975 штук до 3 282 997 929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа).
Расчеты и переход права собственности в рамках сделки по консолидации 100% долей Tele2 Россия предполагается завершить в течение одного месяца.
С дополнительной информацией о сделке по консолидации 100% Tele2 Россия можно ознакомиться на сайте «Ростелекома» в разделе «Инвесторам и акционерам».
«Мы вышли на финишную прямую реализации комплексной сделки по консолидации 100% Tele2 Россия, самого динамичного и успешного игрока на российском рынке мобильных услуг. Крупнейшая за последние годы сделка в телеком-отрасли страны упрочит лидирующее положение “Ростелекома” на рынке цифровых услуг. В ближайшее время обновится стратегия развития компании, мы скорректируем ключевые цели, среди которых — развитие новых технологий и продуктов, включая развитие мобильных сетей пятого поколения (5G). Сочетание крупнейших в стране оптической сети и абонентской базы, которыми обладает “Ростелеком”, и компетенций команды Tele2 в построении и развитии мобильного бизнеса позволят создать уникальную телекоммуникационную платформу, не имеющую аналогов на российском рынке. Результатом сделки станет расширение экосистемы “Ростелекома” за счет новых сервисов и решений, что будет способствовать улучшению финансовых показателей, повысит конкурентоспособность и рентабельность бизнеса в целом, поможет не только привлекать новых клиентов, но и сохранять их доверие на долгие годы. Важно, что Банк ВТБ с партнерами становятся нашими крупными долгосрочными инвесторами, заинтересованными в росте капитализации компании», — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Участие в капитале Tele2 стало выгодной инвестицией для ВТБ. C момента приобретения акций компании в 2013 году компания Tele2 превратилась из нишевого игрока в федерального мобильного оператора. Продажа доли в Tele2 предоставила банку уникальную возможность стать крупным акционером компании “Ростелеком”, которая после сделки превращается в крупнейшего в стране интегрированного оператора цифровых услуг с уникальными конкурентными преимуществами. Инфраструктура, компетенции и технологическая платформа компании позволяют реализовывать самые сложные цифровые проекты в масштабах всей страны. В этой сфере мы рассчитываем на большой синергетический эффект от нашего сотрудничества с “Ростелекомом”», — сказал президент-председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.
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теги: DANYCOM.Mobile акции тарифы
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