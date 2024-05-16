Итоги квартала: Ростелеком отчитался за 1q2024

MForum.ru

Итоги квартала: Ростелеком отчитался за 1q2024

16.05.2024, MForum.ru

Не буду пытаться пересказывать все 24 страницы пресс-релиза, посвященного итогам, интересующиеся могут его найти в канале @abloud_events 

 

Пройдусь по показателям мобильного направления и отдельным цифрам других направлений.

▪️ Выручка от мобильного бизнеса: 66 332 млн руб (+12% к 59 245 млн руб). Мобильный бизнес дал основной вклад в рост выручки компании в 1q2024

▪️ Выручка от услуг мобильной связи: 64 059 млн руб (+15% к 55 757 млн руб), связывают с ростом потребления моб. интернета, активным проникновением пакетных предложений, переходом на настраиваемые тарифные планы;

▪️ OIBDA мобильного бизнеса 33 202 млн руб. (+11% к 30 046 млн руб).

▪️ Дата-трафик (вкл. MVNO), Пб: 2606 (+17% гг к 2023)

▪️ Отток: 6,36% (-1,05 пп гг от 7,41%)

▪️ Рост активных пользователей интернета: 5,7% (+0,14 пп к 5.6%)

▪️ Рост интернет трафика в мобильных сетях - 17% гг

 

🔺 Расходы на персонал: -45 833 млн руб (+15% гг к 39 791 млн руб)

🔺 В целом операционные расходы выросли до 141 949 млн руб (+13% гг к 125 821 руб), тогда как выручка выросла до 173 756 млн руб (+9% к 159 560 млн), то есть расходы выросли на 16,1 млрд руб, а выручка на 14,2 млрд руб.

🔻 Прибыль до налогообложения в 1q2024 составила 15,1 млрд руб. против 22,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

🔻 Свободный денежный поток за 1q2024 составил 23,4 млрд руб. против 53,0 млрд руб. за аналогичный период 2023 г.

🔺 Чистый долг группы компаний на 31 марта 2024 г. (включая АО) составил 569,2 млрд руб., увеличившись на 1% к началу года.

🔹 Выручка от услуг фиксированного интернета: 26 481 млн руб (+4% к 25 514 млн руб)

🔹 Рост числа интернет-абонентов, подключенных ВОЛС - 11,2 млн (+7% гг), ARPU - 405 руб. ; выросло до 0,7 млн число юрлиц, подключенных ВОЛС (+6%), ARPU 3234 руб (+7%)

🔹 Количество абонентов фиксированной телефонии сократилось до 9,9 млн (-10% гг)

🔹 Количество абонентов кабельного ТВ снизилось до 4,2 млн (-2% гг), ARPU стабильный - 200 руб.

🔹 Количество стойко-мест в дата-центрах группы компаний в I квартале 2024 года выросло до 22 тыс.

 

А что случилось с цифровыми услугами? В 4q2023 они давали 61 млрд руб, а в 1q2024 внезапно лишь 32.8 млрд руб. Что-то куда-то переехало?

 

 

 

--

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теги: Tele2 Ростелеком итоги квартала

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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