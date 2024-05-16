Итоги квартала: Ростелеком отчитался за 1q2024

MForum.ru
16.05.2024,
Не буду пытаться пересказывать все 24 страницы пресс-релиза, посвященного итогам, интересующиеся могут его найти в канале @abloud_events
Пройдусь по показателям мобильного направления и отдельным цифрам других направлений.
▪️ Выручка от мобильного бизнеса: 66 332 млн руб (+12% к 59 245 млн руб). Мобильный бизнес дал основной вклад в рост выручки компании в 1q2024
▪️ Выручка от услуг мобильной связи: 64 059 млн руб (+15% к 55 757 млн руб), связывают с ростом потребления моб. интернета, активным проникновением пакетных предложений, переходом на настраиваемые тарифные планы;
▪️ OIBDA мобильного бизнеса 33 202 млн руб. (+11% к 30 046 млн руб).
▪️ Дата-трафик (вкл. MVNO), Пб: 2606 (+17% гг к 2023)
▪️ Отток: 6,36% (-1,05 пп гг от 7,41%)
▪️ Рост активных пользователей интернета: 5,7% (+0,14 пп к 5.6%)
▪️ Рост интернет трафика в мобильных сетях - 17% гг
🔺 Расходы на персонал: -45 833 млн руб (+15% гг к 39 791 млн руб)
🔺 В целом операционные расходы выросли до 141 949 млн руб (+13% гг к 125 821 руб), тогда как выручка выросла до 173 756 млн руб (+9% к 159 560 млн), то есть расходы выросли на 16,1 млрд руб, а выручка на 14,2 млрд руб.
🔻 Прибыль до налогообложения в 1q2024 составила 15,1 млрд руб. против 22,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🔻 Свободный денежный поток за 1q2024 составил 23,4 млрд руб. против 53,0 млрд руб. за аналогичный период 2023 г.
🔺 Чистый долг группы компаний на 31 марта 2024 г. (включая АО) составил 569,2 млрд руб., увеличившись на 1% к началу года.
🔹 Выручка от услуг фиксированного интернета: 26 481 млн руб (+4% к 25 514 млн руб)
🔹 Рост числа интернет-абонентов, подключенных ВОЛС - 11,2 млн (+7% гг), ARPU - 405 руб. ; выросло до 0,7 млн число юрлиц, подключенных ВОЛС (+6%), ARPU 3234 руб (+7%)
🔹 Количество абонентов фиксированной телефонии сократилось до 9,9 млн (-10% гг)
🔹 Количество абонентов кабельного ТВ снизилось до 4,2 млн (-2% гг), ARPU стабильный - 200 руб.
🔹 Количество стойко-мест в дата-центрах группы компаний в I квартале 2024 года выросло до 22 тыс.
А что случилось с цифровыми услугами? В 4q2023 они давали 61 млрд руб, а в 1q2024 внезапно лишь 32.8 млрд руб. Что-то куда-то переехало?
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Tele2 Ростелеком итоги квартала
--
Публикации по теме:
10.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Выручка китайского производителя микросхем SMIC выросла на 20% по итогам 1q2024 / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2023 / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Итоги. Конспекты: ВымпелКом отчитался за 2023 год. Антикризисная программа сработала и завершается. Часть 2 / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Итоги. Конспекты: ВымпелКом отчитался за 2023 год. Антикризисная программа сработала и завершается. Часть 1 / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Итоги квартала: Ростелеком отчитался за 2024 год и 4q2024 - абонбаза мобильного бизнеса застыла / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HMD T21 – ребрендинг планшета Nokia T21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально / MFroum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VI – Snapdragon 8 Gen 3 и лучше зум, но без 4К дисплея / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 готовится к анонсу / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 Ultra с мощной перископной камерой представлен официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 60 и 60 Lite представлены официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip замечен на живом фото / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Lenovo Tab K11 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Google анонсирует Pixel 8a с ценой от 499 долларов / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 станет первый планшетом со Snapdragon 8s Gen 3 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Realme GT Neo 6 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: В сети появились официальные рендеры Sony Xperia 1 VI / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V30e со Snapdragon 6 Gen 1, экраном с частотой 120 Гц и селфи-камерой 50 МП / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Смартфон начального уровня Vivo Y18 дебютирует в Индии с «самым ярким экраном в сегменте» / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y38 с аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 4G с зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет HTC A101 Plus Edition на базе Unisoc T606 / MForum.ru
02.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro готовятся к релизу / MForum.ru