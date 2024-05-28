Оборудование инфраструктуры: В Ростелекоме тестируют решения китайской BeijingTech

28.05.2024, MForum.ru

Пока российские производители пытаются за несколько лет повторить тот путь, которым глобальные вендоры шли десятилетиями, на российский рынок пытаются проникать зарубежные вендоры второго эшелона.

Как узнали в Известиях, МТС тестирует базовые станции Baicells Technologies. Ее создали в 2014 бывшие сотрудники Huawei, у Huawei они закупают часть комплектующих. Насколько это самостоятельный бизнес, или это лишь аккуратное "прикрытие" дочки Huawei, не желающей терять российский рынок - не берусь судить.

А в Ростелекоме тестируют решения китайской BeijingTech - в портфолио этой компании решения 1800 и 2100 МГц, ориентированные для небольших городов, дорог и деревень. Есть не только решения LTE, но и 5G. В отношении этой компании вопрос тот же - кто за ней стоит, нет ли каких то корней в ZTE или Huawei?

Интересно и другое. Казалось бы, у Ростелекома есть Булат, а у Булата есть практически готовое решение LTE. Но вот... возможно в качестве "плана Б" или еще какого-то плана, компания тестирует китайские решения LTE.

Любопытно, что в Tele2 заявляют, что с BeijingTech не работают.

Будем реалистами. Потеряв легкий и простой доступ к решениям Ericsson, Nokia и Huawei, операторы не могут надеяться только на сырые (а какие еще они могут быть?) российские разработки. Им нужно закупать оборудование здесь и сейчас, хотя бы для того, чтобы восполнять неизбежно выходящее из строя и устаревающее оборудование глобальных вендоров. Не говоря уже о развитии, которое операторы обязаны продолжать в соответствии с наложенными на них обременениями со стороны регулятора. Остается смотреть в сторону тех вендоров второго-третьего эшелонов, которые готовы работать с российскими заказчиками. Таких не так уж и много.

От позиции регулятора зависит не так много. Можно конечно занять непримиримую позицию - никакого зарубежного оборудования не закупать. Но это чревато заметным снижением качества работы сетей сотовой связи в России. Так что, скорее всего, придется лавировать - может быть даже уговорить кого-то из китайских вендоров на "локализацию", когда на китайской продукции, собранной на уровне отверточной или другой крупноузловой сборки в России, появятся российские логотипы. Может быть того же Булата - что-то такое мы уже и раньше видели, кажется.

Ясно, что без оборудования инфраструктуры российские операторы и пользователи не останутся, другой вопрос - открытый пока что, какую долю рынка получится занять у российских компаний, а какую скушают наши китайские "друзья". И не будет ли этот подход еще большим усложнением жизни для и без того ущемленных небольшим рынком российских производителей.

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теги: решения инфраструктуры сотовой связи Ростелеком BeijingTech

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