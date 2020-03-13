5G: Индийская Reliance Jio заявила о разработке собственного сетевого оборудования 4G/5G

MForum.ru
13.03.2020,
Как сообщает Mobile World Live со ссылкой на Economic Times (ET), индийский оператор Reliance Jio разработал собственные решения инфраструктуры 4G / 5G для сокращения зависимости от импорта и снижения затрат.
Тадж-Махал, Индия
Reliance Jio это крупнейший оператор в Индии по числу подключений. В настоящее время идет замена решений ядра 4G, включая VoLTE, поставленного компаниями Nokia и Oracle на решения, разработанные компанией. В дальнейшем планируется развертывание 5G также на базе собственного решения Jio.
Reliance Jio заявила о готовности собственного комплексного решения ядра 5G, которое работает на основе cloud-native платформы. После завершения испытаний, планируется начать серийное производство этого решения в Индии. Заявка на проведение испытаний собственного решения 5G уже подана местному регулятору.
Радиоподсистему 4G Jio закупает у Samsung, кроме того компания подала заявку на тестирование 5G решения этого вендора.
Для усиления своих позиций в области 5G и IoT, материнская компания оператора Reliance Industries передала в Jio в качестве подразделения компанию Rancore Technologies, разработчика ПО для систем 4G, а также приобрела американского разработчика Radisys в 2018 году.
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теги: 5G пятое поколение
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