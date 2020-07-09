Выделенные сети: AT&T и Accenture обеспечат услугами частной сети нефтяников Луизианы

09.07.2020, MForum.ru

Сооружение частных, или как их именуют в России, выделенных сетей для вертикальных бизнесов, - быстро набирающий силу современный общемировой тренд. Вот и из США прибежала новость о том, что Phillips 66, одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий этой страны, тестирует частную беспроводную сеть 4G LTE, используя частоты AT&T. Интегратором в этом проекте выступит Accenture.

Выделенная сеть 4G обеспечивает покрытие примерно трети территории нефтеперерабатывающего завода Alliance refinery, что в городке Belle Chasse, Луизиана. Завод гигантский, он раскинулся примерно на 10 млн кв.м, так что треть территории - это более 300 тысяч кв.м. Для сети задействовали сразу два частотных диапазона - 700 МГц и 1900 МГц в рамках лицензионных частотных присвоений AT&T в этом регионе.

К сожалению, участники проекта зажали информацию о том, кто выступил поставщиком решения инфраструктуры. А жаль, вдруг это Open RAN? Было бы интересно.

Что известно. То, что построенная сеть обеспечивает мобильность, то есть в ней работают и смартфоны, и телефоны и планшеты всех, кто к ней подключен. Также сеть рассчитана на подключение к ней промышленного оборудования.

Почему предприятие решило заказать выделенную сеть, а не довольствовалось имеющимися в Луизиане сетями многочисленных операторов США?

Причин много. Во-первых, типовое покрытие таких промзон, как территория нефтеперерабатывающего комплекса редко бывает качественным. Во-вторых, никто не любит сети общего пользования. Ведь случись какая-то коллизия в городе, например, что-нибудь типа теракта в Луизиане, да даже и в Нью-Йорке, и добропорядочные горожане быстренько "положат" сеть, пытаясь проверить живы ли их родственники и знакомые. Есть и другие аргументы, в частности, предприятие строит планы по части все более активного развертывания IIoT решений и последующего перехода к 5G.

Нефтеперегонный завод - это много критической инфраструктуры в одном месте, в том числе подключенные системы безопасности, для подключения которых принципиальна непрерывность функционирования сети связи.

На предприятии, судя по первым отзывам, частной сетью довольны. Новая сеть обещает решение текущих проблем с недостаточно качественным покрытием, а также закладывает основы для существенного расширения IIoT-подключений.

Ах да, еще стоит упомянуть краевые вычисления. MEC или Multi-Access Edge Computing - это способ обрабатывать данные локально, снижая риск их кражи или несанкционированного доступа к ним. Эта возможность выделенной сети также стала аргументом в пользу использования этого решения.

Что же, хороший кейс для Verizon. Ведь завод в Belle Chasse с его 850 человек, это только один из 14 заводов Phillips 66. Есть потенциал масштабирования сотрудничества.

И, как вы понимаете, не только нефтяникам нужны частные сети. Это в равной или большей степени касается логистических бизнесов, поставщиков коммунальных услуг, промышленных компаний, заводов и т.п. Интерес к теме в США проявляют, в частности, UPS, Pantex, Ameren, New Yoork Power Authority, Halliburton и Shclumberger.

Для вендоров спрос на решения частных сетей стал существенным источником доходов. В частности, Ericsson в 2019 году подписал соглашения на создания частных сетей 5G c China Mobile и Shaoguan Steel Group, Гуандун и еще с рядом клиентов в разных странах. Nokia говорит о более, чем 100 частных сетей на своем оборудовании по всему миру.

В России процесс создания частных сетей также идет. Пусть пока это еще первые, штучные кейсы, но чем дальше, тем больший интерес к теме виден на рынке. И в отсутствие 5G (технологии, запрещенной в России), этот интерес будет только расти с каждым следующим кварталом.

По материалам: lightreading.com

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