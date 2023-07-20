Оборудование: Осенью начнутся полевые тесты российских базовых станций 4G/LTE

MForum.ru

Оборудование: Осенью начнутся полевые тесты российских базовых станций 4G/LTE

20.07.2023, MForum.ru

Об этом редакции газеты Ведомости рассказал представитель ВымпелКом, тесты будут проводиться в полевых условиях в ноябре-декабре 2023 года.

 

 

Точных данных о том, чье именно решение будет тестироваться, компания не приводит. По слухам, это будет решение КНС групп aka Yadro в плане «железа» с софтом НТЦ «Протей».

Тесты планируются в минималистичном варианте, буквально 1-2 образца BS 4G с различными типами антенн, с использованием диапазона 1800 МГц. Как на мой взгляд, этого недостаточно для того, чтобы говорить о полноценном тесте, для него предпочтительно было бы поставить хотя бы десятой-другой баз. Проводить тесты планируется на фрагментах живой сети - в Ленобласти ли в Нижегородской области.

Решениями КНС групп в перспективе планируют пользоваться Ростелеком, МегаФон и Билайн. Так что, возможно, тесты в конце 2023 - начале 2024 года будут проводить и другие операторы.

Ростелеком планирует начать свое тестирование с решений «Булата», а тестами решений КНС групп заняться позднее.

МегаФон уже тестирует решение КНС групп «в разных условиях», понимайте, как хотите.

МТС будет тестировать решение, которое готовит ГК «Элемент».

Решение LTE, которое разрабатывает Сколтех (железо, вероятно, Микран и Элтекс), также будет тестироваться в этом году. Для тестирования готовится около 100 комплектов оборудования, которые планируют изучать 2 российских оператора. Часть из этого оборудования пойдет в лаборатории, часть - для создания фрагментов сетей для испытаний в полевых условиях.

В отличие от прежних лет, когда такие тесты оплачивали, как правило, зарубежные вендоры, на этот раз раскошелиться на их проведение придется операторам. Российские производители, в лучшем случае, дадут бесплатно оборудование и техподдержку, не более.

Что будет проверяться?

  • Основное - совместимость с уже установленным оборудованием. Российские решения должны стыковаться с зарубежными, а не требовать их полной замены.
  • Второе - бесперебойность работы. Хотя бы базовую функциональность базовые станции должны обеспечивать в стабильном варианте, не падая через несколько часов, дней или недель. Особенно при полной нагрузке и перегрузке.
  • Совместимость с абонентскими устройствами.
  • Хорошо бы проверить время наработки на отказ, но это заняло бы годы, так что в условиях теста сделать это не получится.
  • Удобство развертывания и обслуживания.
  • В теории еще нужно проверить ремонтопригодность, удобство и быстроту процессов обновления софта.

Для тех, кто любит рассуждать о степени отечественности отечественных решений. Да, безусловно, среди тестируемых пока что не будет ни одного решения полностью на отечественной элементной базе. Процессоры, скорее всего, будут американскими, как, вероятно, и ПЛИС, память - тоже зарубежной. Но кое-что вполне может оказаться и отечественным, те же платы, возможно даже какие-то мощные СВЧ-транзисторы, источники питания. Хуже будет, если чтобы под крышкой корпуса каких-то из решений не обнаружились внезапно полностью китайские платы того или иного китайского производителя, это было бы совсем грустно.

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теги: Вымпелком билайн отечественное оборудование российское оборудование телеком решения инфраструктуры 4G LTE

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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