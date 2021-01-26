5G: Ericsson представляет решение для сегментации 5G сети

MForum.ru

5G: Ericsson представляет решение для сегментации 5G сети

26.01.2021, MForum.ru

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Компания Ericsson представляет решение 5G RAN Slicing для end-2-end сегментации 5G RAN, что позволяет оператору оказывать услуги с различными настройками на базе одной сети. Новое решение динамически распределяет ресурсы сети с интервалом в 1 мс, что позволяет оптимально задействовать частотные ресурсы, которыми располагает оператор. Каждый сегмент отвечает за предоставление той или иной услуги и настроен на оптимальное функционирование. В результате одна физическая сеть позволяет оказать самые разные услуги.

Внедряя 5G RAN Slicing, операторы могут создавать виртуальные, гибридные и выделенные технологические сети, используя их возможности для получения дополнительного дохода от новых моделей бизнеса. Также новое решение можно применять для оказания критически важных услуг, требовательных к времени задержки и скорости передачи данных.

Ericsson работает над технологиями слайсинга в 5G, включая радиосеть, транспортную и опорную сети. Как ожидается, это даст оператору возможности для извлечения дополнительных доходов о новых потребительских услуг 5G, например, от трансляции видео в высоком качестве, справочно-развлекательных сервисов для автомобилей, облачных игр и услуг с дополненной реальностью.

Конечно, для того, чтобы начать зарабатывать на слайсинге 5G операторам нужно будет построить сети 5G, причем возможности их заработка будут связаны с качеством и площадью покрытия - чем оно будет большим и более связным, тем больше найдется возможностей для наращивания доходов. По оценкам аналитиков Ericsson к концу 2030 года объем рынка потребительских 5G услуг вырастет до $712 млрд.

Слайсинг также важен для работы с предприятиями и с муниципальными потребителями, соответствующие услуги потребуются на промышленном производстве, в "умных городах" и системах поддержания общественной безопасности. Сетевое сегментирование к 2025 году нарастит рынок 5G-услуг для предприятий до $300 млрд, так оценивают объем этого рынка в GSMA.

«Главное отличие нашего решения — высокая скорость управления е2е-сетью и поддержка оркестрации — все это позволяет развертывать услуги быстро и эффективно. Операторы получают конкурентные преимущества, предлагая разнообразные сценарии использования и услуги на базе технологий 5G с гарантированными настройками», — комментирует глава подразделения продуктов для сетей связи компании Ericsson Пер Нарвингер (Per Narvinger).

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теги: телеком 5G пятое поколение решения инфраструктуры радиодоступа слайсинг Slicing сегментирование сети

© Алексей Бойко, MForum.ru

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