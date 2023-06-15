Технологии: Nokia предлагает операторам зарабатывать на нарезке ресурсов сети

MForum.ru
15.06.2023,
Нарезка сети казалась интересным B2B-решением, но операторы не спешили с массовым внедрением этой технологии. Теперь, Nokia, похоже придумала как операторы могли бы монетизировать нарезку ресурса сети, получив источник дополнительного дохода от абонентов.
Nokia представила пробную версию решения по сегментированию ресурсов сети, позволяющего пользователям смартфонов Android 14 приобретать и активировать услугу доступа к выделенным ресурсам непосредственно у своего оператора. Об этом сообщает MobileWorldLive.
Такой подход позволяет пользователям, которым нужны особые условия, получать возможность улучшить свой опыт в режиме онлайн-игр, потокового вещания и при использовании социальных сетей.
Внедрение этого режима обещает оператором возможность получения дополнительного дохода за счет выделения отдельным абонентам необходимого им гарантированного ресурса.
Из сообщения компании неясно, когда именно эту функциональность можно будет начать использовать. Но еще в 2022 году Nokia и Ericsson делали аналогичное заявление о готовности решения применительно к смартфонам под Android 13.
Тесты решения Nokia проводила в своем центре разработки сетевого сегментирования в Финляндии. Использовались серверы прав доступа и управления политиками Nokia IMPACT, которые проверяют доступность услуг сетевого сегментирования, и отправляют приобретенные пользователем варианты оказания услуг в BSS оператора, которая активирует соответствующий сегмент.
В рамках тестирования проверялась сквозное поддержание работы услуг при переходе из 4G в 5G и выделение ресурсов одновременно для нескольких «срезов».
Такой подход дает возможность, например, активировать «срез» сети с улучшенной производительностью, низкой задержкой и краевыми вычислениями.
Вендоры прекрасно понимают задачи, стоящие перед операторами и пытаются предложить им инструменты для генерирования новых видов дохода. Сегментирование - интересный и перспективный механизм, раскрыть возможности которого помогут сети 5G.
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теги: Nokia слайсинг сегментирование сети
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