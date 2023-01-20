5G SA: Vodafone пригласил абонентов тестировать сеть 5G SA в 7 городах Великобритании

20.01.2023, MForum.ru

Полноценный 5G - это 5G SA. Такие сети уже активно запускаются во всем мире, в лидерах - Китай. В Объединенном королевстве в этом плане несколько отстают, если не сравнивать со странами, где и обычного 5G NSA все еще нет. Vodafone со своим тестом 5G SA в 7 городах страны делает первый шаг.

Тесты пока что ограничены, в частности, участвовать могут только счастливые обладатели Samsung Galaxy S21/S22 или OPPO Find X3/X5 Pro.

В чем основные отличия сети 5G SA (Standalone) от 5G NSA?

В таких сетях пользователи вправе ожидать большие средние скорости, меньшую задержку распространения сигнала, а также повышенную надежность и безопасность. Все это, кроме скоростей доступа не так, чтобы было особо ощутимо рядовым пользователем. Разве что лучше будет работать видеостриминговые платформы, да онлайн игры. А вот то, что к базовой станции такой сети может одновременно подцепиться намного больше устройств - это факт. Как и то, что такие сети могут использовать предприятия - благо предусмотрено сегментирование сети ("слайсинг"). Впрочем, предприятия могут предпочесть создавать свои частные (выделенные) сети p5G. Если посмотреть на 5G SA глазами оператора, то такой сетью проще управлять.

Vodafone строит сеть 5G SA на базе решения Ericsson.

Интересно, что оператор намеревается строить сеть 5G SA не только в крупных городах, а повсеместно. Но при этом надеется на активную помощь государства в виде кредитов под низкие проценты, реформирование регулирования, связанного с сетевой нейтральностью, поощрение госзакупок услуг 5G, снижение барьеров, мешающих развертыванию сети.

по материалам: vodafone.co.uk

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: 5GSA 5G Vodafone