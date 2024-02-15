5G SA: Elisa начала подключать клиентов к сети 5G SA

MForum.ru
15.02.2024,
Пока только физлиц, но весной обещают и B2B клиентов.
В чем отличие решения 5G SA от 5G для абонентов?
Выше надежность соединений, меньше задержка, на 15-20% дольше аппарат держит зарядку (ему не надо сваливаться в "якорную" сеть LTE).
Абонентам 5G SA с завтрашнего дня предложат еще и домашний беспроводный интернет - продукт Omakaista, основанный на функциональности, известной как сегментирование сети.
Покрытие 5G SA доступно в Финляндии практически по всей территории действия покрытия сети 5G Elisa, которое по данным компании охватывает 92% населения страны и продолжает увеличиваться.
Источник: thefastmode
О возможностях сети 5G SA финского оператора Elisa говорит недавний (8.02.2024) тест с Ericsson, который показал скорость 230 Мбит/c в аплинке! То есть в направлении от мобильного терминала к базовой станции.
Такие возможности удается получить потому, что Elisa (в отличие от российских операторов) имеет возможность пользоваться прекрасным частотным пулом - в тесте было задействовано 100 МГц в диапазоне 3.5 ГГц (TDD) и 25 МГц в диапазоне 2.6 ГГц (FDD).
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теги: пятое поколение 5G SA Финляндия Elisa
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