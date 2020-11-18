Услуги: Nokia, Elisa и Qualcomm установили новый рекорд скорости передачи в сети 5G

MForum.ru

Услуги: Nokia, Elisa и Qualcomm установили новый рекорд скорости передачи в сети 5G

18.11.2020, MForum.ru

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Вчера наблюдал (дистанционно), как компании установили новый рекорд пиковой скорости - 8 Гбит/c, впервые при этом обслуживалось одновременно два устройства 5G, работающих в диапазоне миллиметровых волн. Рекорд был установлен во флагманском магазине оператора Elisa в Хельсинки, Финляндия.

Рекорд был установлен с использованием решения Nokia 5G для диапазона миллиметровых волн, а также тестовых устройств Qualcomm Technologies 5G. Решение Nokia 5G было подключено к коммерческой сети 5G Elisa.

Зачем нужны такие высокие скорости? Ожидается, что высокая пропускная способность сетей 5G в миллиметровом диапазоне частот позволит запускать корпоративные услуги, чувствительные к времени задержки и пропускной способности сети. В частности, можно подключать к сети дистанционно управляемые устройства в интересах корпоративных пользователей. Решение также позволит абонентам получать опыт VR / AR подключений к стримам с концертов и стадионов, загружать видеоконтент 4К или игры Triple-A. Также может обеспечиваться возможность фиксированного беспроводного доступа с повышенной скоростью, представляющего альтернативу подключению по кабелю.

К базовой станции было подключено 2 радио Nokia AirScale, каждое из которых использовало полосу 800 МГц в диапазоне 26 ГГц. Базовая станция обеспечивала взаимодействие с двумя тестовыми устройствами в форм-факторе смартфона 5G, оснащенных 5G Modem-RF System Qualcomm Snapdragon X55 5G с антенными модулями Qualcomm QTM525 mmWave второго поколения, при этом на каждом устройстве достигались пиковые скорости 4 Гбит/c в направлении от базовой станции.

Какой вывод напрашивается из этих тестов? Все просто - операторам нужны частоты. И не жалкие полоски по 100-200 МГц, а, минимум, по 400, 800 или 1600 МГц. Каждому. Можно ли надеяться на это в современной России, где чуть ли не все частоты сосредоточены в руках силовиков? Надежды на это немного и это печально.

Второй вывод. Сетям 5G в миллиметрах - быть. И чем быстрее операторы придут к этому пониманию, тем лучше. В том числе в России. Никто не говорит про 5G в миллиметрах в тайге. Но на стадионах, в бизнес-центрах и на территориях промышленных предприятий такие сети можно строить, и они будут строиться. По крайней мере, когда проникновение устройств с поддержкой 5G в миллиметровом диапазоне станет значимым, а также появятся интересные услуги, стимулирующие пользователей приобретать терминалы с поддержкой 5G в миллиметровом диапазоне.

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теги: рекорды пятое поколение 5G Nokia Qualcomm

© Алексей Бойко, MForum.ru

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