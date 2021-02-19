5G: МегаФон расширяет список стран в которых возможен 5G-роуминг

19.02.2021, MForum.ru

МегаФон расширяет список стран в которых возможен 5G-роуминг К моменту, когда откроют границы, мы ведь верим, что это обязательно случится, абоненты МегаФон смогут насладиться тем, чего нет в России - 5G и скоростями до 1.1 Гбит/c. Именно такую скорость с терминала с SIM-картой МегаФона зафиксировали в Хельсинки. Использовался обычный коммерчески доступный смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, симка МегаФона в режиме автоматического роуминга и приложение Speedtest.

«Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным. МегаФон традиционно уделяет большое внимание качеству связи, в том числе скорости передачи данных – мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим быть уверены, что с постепенным открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом», — комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Зачем могут быть нужны такие скорости? Пока что, возможно, только для того, чтобы можно было похвастать результатом в дружеской компании. Но по мере развития технологий AR / VR и приложений на их основе или при использовании смартфона в качестве модема, раздающего интернет на несколько устройств, такие возможности могут стать более востребованными.

В феврале 2020 года, МегаФон первым среди российских операторов предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. Сейчас список стран, где он поддерживается, расширен уже до 17: Бахрейн, Вьетнам, Гонконг (Китай), Китай, Кувейт, Латвия, Монако, Нидерланды, ОАЭ, Румыния, Саудовская Аравия, Тайвань, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея.

Подключение к сети 5G в любой из этих стран возможно с любого смартфона с симкой МегаФон при условии, что аппарат поддерживает 5G.

Таких устройств, несмотря на отсутствие сетей 5G в России у российских абонентов все больше. В сети МегаФон, например, по итогам января 2021 года их уже более 200 тысяч (рост в 500 раз за год!).

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