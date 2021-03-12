5G: Компания МТС стала третьим оператором, который развивает 5G роуминг за рубежом

12.03.2021, MForum.ru

В России сети 5G по прежнему отсутствуют, если не считать небольших пилотных проектов. Так что российским операторам остается одно - развивать автоматический роуминг. В условиях закрытых границ с большинством стран, тема получается несколько виртуальной.

Тем не менее, можно вспомнить, что еще год назад, в феврале 2020 года МегаФон начал предоставлять услугу 5G роуминга в Румынии. В августе 2020 года объявил о запуске роуминга 5G в Швейцарии Tele2. В феврале 2021 года МегаФон сообщил уже о 17 странах в 5G роуминге.

К марту 2021 года в гонку анонсов о роуминге 5G включился МТС, пока что со сравнительно скромным списком из 7 стран:

МТС - 5G роуминг

Дания Нидерланды Норвегия ОАЭ Финляндия Швеция Эстония

Напомню, где можно пользоваться 5G роумингом МегаФон:

Бахрейн Вьетнам Гонконг (Китай) Китай Кувейт Латвия Монако Нидерланды ОАЭ Румыния Саудовская Аравия Тайвань Финляндия Швейцария Швеция Эстония Южная Корея

Никакой специальной платы "за роуминг" или "за 5G" не предусмотрено, это правильно. Не требуются и какие-то специальные действия. Если телефон абонента поддерживает 5G в n78 (3.4-3.8 ГГц), то можно будет пользоваться услугами 5G в перечисленных странах.

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теги: телеком МТС 5G пятое поколение автоматический роуминг