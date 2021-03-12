5G: Компания МТС стала третьим оператором, который развивает 5G роуминг за рубежом

MForum.ru
12.03.2021,
В России сети 5G по прежнему отсутствуют, если не считать небольших пилотных проектов. Так что российским операторам остается одно - развивать автоматический роуминг. В условиях закрытых границ с большинством стран, тема получается несколько виртуальной.
Тем не менее, можно вспомнить, что еще год назад, в феврале 2020 года МегаФон начал предоставлять услугу 5G роуминга в Румынии. В августе 2020 года объявил о запуске роуминга 5G в Швейцарии Tele2. В феврале 2021 года МегаФон сообщил уже о 17 странах в 5G роуминге.
К марту 2021 года в гонку анонсов о роуминге 5G включился МТС, пока что со сравнительно скромным списком из 7 стран:
МТС - 5G роуминг
Напомню, где можно пользоваться 5G роумингом МегаФон:
Никакой специальной платы "за роуминг" или "за 5G" не предусмотрено, это правильно. Не требуются и какие-то специальные действия. Если телефон абонента поддерживает 5G в n78 (3.4-3.8 ГГц), то можно будет пользоваться услугами 5G в перечисленных странах.
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теги: телеком МТС 5G пятое поколение автоматический роуминг
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А вот как в Вымпелком комментируют тему суеты вокруг роуминга 5G:
"в развитии 5G мы в первую очередь ориентируемся на потребности клиентов, видим сейчас устойчивый интерес со стороны корпоративных заказчиков. Тема роуминга пока менее актуальна в связи с небольшим проникновением терминалов и ковидными ограничениями на путешествия", - сообщили MForum.ru в пресс-службе Вымпелком.
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