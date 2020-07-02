5G: Telia начала предоставлять 5G роуминг в Финляндии, Норвегии и Швеции

MForum.ru

5G: Telia начала предоставлять 5G роуминг в Финляндии, Норвегии и Швеции

02.07.2020, MForum.ru

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Telia объявила, что ее клиенты в Финляндии, Норвегии и Швеции могут пользоваться услугами роуминга 5G в сетях, которые компания предоставляет в этих странах. Для того, чтобы воспользоваться услугой роуминга клиенты должны быть в зоне покрытия 5G, располагать смартфоном 5G и подключением к тарифу, который предполагает доступность 5G.

Telia обещает расширить возможность автоматического 5G роуминга также на Данию, Эстонию и Литву по мере того, как в этих странах станут доступны услуги 5G. Кроме того, Telia ведет переговоры с рядом операторов о предоставлении услуг двустороннего международного роуминга. / telecompaper.com

Сеть 5G Telia в Швеции и Норвегии запущена в мае 2020 года, в Финляндии запуск состоялся еще в марте 2019 года.

Объявление о запуске роуминга носит практически лишь маркетинговый характер, поскольку перемещения между перечисленным странами остаются ограниченными, а покрытие сетей Telia 5G пока что носит, мягко говоря, скромный характер. Тем не менее, операторы вне всяких сомнений займутся заключением соглашений об автоматическом роуминге 5G, как только это обретет коммерческий смысл.

В мире запущено уже почти 90 сетей 5G, список известных мне запусков сетей 5G можно найти здесь. 

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теги: 5G пятое поколение роуминг 5G

© Алексей Бойко, MForum.ru

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