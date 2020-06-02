5G: T-Mobile обеспечил абонентам возможность пользования услугами 5G в 50 штатах США

MForum.ru
02.06.2020,
Хотя несомненным лидером по части развития 5G остаются Китай, если говорить о числе подключений к сетям 5G, и Южная Корея, если считать по доле населения, пользующейся услугами 5G, то США - это безусловно третья по счету страна, где 5G развивается очень активно и можно говорить о национальном покрытии сетей этого стандарты.
T-Mobile стал первым оператором, который обеспечивает покрытие 5G в каждом из 50 штатов США.
Нет, речь конечно не идет о каком-то сплошном покрытии территории США сетями 5G. Зачастую покрытие 5G T-Mobile в том или ином штате - это покрытие в одном или нескольких городах, причем даже в городе с 5G услугами в этой сети можно воспользоваться не на всей территории. Впрочем, это более 5000 городов с 5G, в зоне покрытия 5G сети оператора в диапазоне 600 МГц может находиться до 200 млн жителей США.
Выбор моделей смартфонов с поддержкой 5G у абонентов T-Mobile пока что остается весьма скромным, буквально пара моделей. И все же можно с уверенностью говорить об активном развитии проекта 5G.
Стоит отметить, что покрытие 5G в Анкоридже, Аляска, T-Mobile пока что обеспечивает и вовсе не самостоятельно. Пользоваться услугой 5G абоненты T-Mobile здесь могут в рамках роумингового соглашения T-Mobile с региональным оператором CGI.
В будущем планируется расширение зоны услуг 5G до Фэрбенкса, Джуно и других мест, куда дотягиваются оптоволоконные линии.
Источник: engadget.com
Подробнее о 5G проекте T-Mobile:
Запуск: 28 июня 2019 года сеть 5G запущена в 6 городах: Атланта, Кливленд, Даллас, Лас Вегас, Лос Анджелес, Нью-Йорк.
Частоты: T-Mobile использует частоты в n260 39 ГГц в Лас-Вегасе и 100МГц в n261 28 ГГц в остальных регионах. С 10 декабря 2019 года компания использует также частоты n71 600 МГц (663-698 МГц) в сетях 5G более, чем в 5000 городов, обеспечив зону покрытия 5G для 200 млн абонентов. Используемая полоса: 20 МГц или 40 МГц.
Устройства: Пока что абонентам предложено только один смартфон: Samsung Galaxy S10 5G (только мм диапазон). С 6.12.2019 также смартфоны: OnePlus 7T Pro 5G McLaren и Samsung Galaxy Note10 + 5G с поддержкой 600 МГц и частот среднего диапазона (у оператора нет пока сети 5G в среднем диапазоне), но без поддержки мм диапазона.
Решение: T-Mobile задействовал решение Ericsson в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, тогда как в Далласе, Кливленде и Атланте развернуто решение 5G компании Nokia (данные оф.сайта). T-Mobile ранее сообщал о сделке с Nokia на сумму в $3.5 млрд на поставку решений 5G, услуг и ПО, включая радиоплатформы Nokia AirScale и облачное ядро, AirFrame, а также ПО CloudBand, SON и 5G Acceleration Services.
Скорости: Тесты скорости, проведенные в Нью-Йорке в начале июля журналистами Verge, показали пиковые скорости до 529 Мбит/c, причем связь в движении сохранялась дольше, чем при тестах Verizon 5G в Чикаго.
Дополнительная информация: T-Mobile в ряде точек использует многодиапазонную двойную подключенность (Multi-band Dual Connectivity), агрегируя частоты 5G в миллиметровом диапазоне частот и LTE.
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теги: 5G пятое поколение T-Mobile США роуминг 5G
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