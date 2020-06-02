5G: T-Mobile обеспечил абонентам возможность пользования услугами 5G в 50 штатах США

MForum.ru

5G: T-Mobile обеспечил абонентам возможность пользования услугами 5G в 50 штатах США

02.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Хотя несомненным лидером по части развития 5G остаются Китай, если говорить о числе подключений к сетям 5G, и Южная Корея, если считать по доле населения, пользующейся услугами 5G, то США - это безусловно третья по счету страна, где 5G развивается очень активно и можно говорить о национальном покрытии сетей этого стандарты.

T-Mobile стал первым оператором, который обеспечивает покрытие 5G в каждом из 50 штатов США.

Нет, речь конечно не идет о каком-то сплошном покрытии территории США сетями 5G. Зачастую покрытие 5G T-Mobile в том или ином штате - это покрытие в одном или нескольких городах, причем даже в городе с 5G услугами в этой сети можно воспользоваться не на всей территории. Впрочем, это более 5000 городов с 5G, в зоне покрытия 5G сети оператора в диапазоне 600 МГц может находиться до 200 млн жителей США.

Выбор моделей смартфонов с поддержкой 5G у абонентов T-Mobile пока что остается весьма скромным, буквально пара моделей. И все же можно с уверенностью говорить об активном развитии проекта 5G.

Стоит отметить, что покрытие 5G в Анкоридже, Аляска, T-Mobile пока что обеспечивает и вовсе не самостоятельно. Пользоваться услугой 5G абоненты T-Mobile здесь могут в рамках роумингового соглашения T-Mobile с региональным оператором CGI.

В будущем планируется расширение зоны услуг 5G до Фэрбенкса, Джуно и других мест, куда дотягиваются оптоволоконные линии.

Источник:  engadget.com 

Подробнее о 5G проекте T-Mobile:

Запуск: 28 июня 2019 года сеть 5G запущена в 6 городах: Атланта, Кливленд, Даллас, Лас Вегас, Лос Анджелес, Нью-Йорк.

Частоты: T-Mobile использует частоты в n260 39 ГГц в Лас-Вегасе и 100МГц в n261 28 ГГц в остальных регионах. С 10 декабря 2019 года компания использует также частоты n71 600 МГц (663-698 МГц) в сетях 5G более, чем в 5000 городов, обеспечив зону покрытия 5G для 200 млн абонентов. Используемая полоса: 20 МГц или 40 МГц.

Устройства: Пока что абонентам предложено только один смартфон: Samsung Galaxy S10 5G (только мм диапазон). С 6.12.2019 также смартфоны: OnePlus 7T Pro 5G McLaren и Samsung Galaxy Note10 + 5G с поддержкой 600 МГц и частот среднего диапазона (у оператора нет пока сети 5G в среднем диапазоне), но без поддержки мм диапазона.

Решение: T-Mobile задействовал решение Ericsson в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, тогда как в Далласе, Кливленде и Атланте развернуто решение 5G компании Nokia (данные оф.сайта). T-Mobile ранее сообщал о сделке с Nokia на сумму в $3.5 млрд на поставку решений 5G, услуг и ПО, включая радиоплатформы Nokia AirScale и облачное ядро, AirFrame, а также ПО CloudBand, SON и 5G Acceleration Services.

Скорости: Тесты скорости, проведенные в Нью-Йорке в начале июля журналистами Verge, показали пиковые скорости до 529 Мбит/c, причем связь в движении сохранялась дольше, чем при тестах Verizon 5G в Чикаго.

Дополнительная информация: T-Mobile в ряде точек использует многодиапазонную двойную подключенность (Multi-band Dual Connectivity), агрегируя частоты 5G в миллиметровом диапазоне частот и LTE.

Подробнее о ситуации с 5G в других странах мира - на MForum.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: 5G пятое поколение T-Mobile США роуминг 5G

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

31.05. [Новости компаний] 5G: SmarTone стал четвертым оператором, запустившим 5G в Гонконге / MForum.ru

21.05. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Xiaomi показала рост выручки в 1q2020 и говорит о восстановлении рынка после пандемии / MForum.ru

20.05. [Новости компаний] 5G: 5G: MediaTek расширил линейку процессоров приложений - встречаем Dimensity 800 / MForum.ru

18.05. [Новости компаний] 5G: Роботы-самосвалы БЕЛАЗ подключили по 5G Билайн / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 19:34 ABloud Тема: Зарубежные операторы 5G (19.10.2019)
Набор любопытных данных по рынку 5G Южной Кореи + Трафик абонентов 5G вырос втрое по-сравнению с тем, каким он был год назад, пока они были пользователями сети LTE + LG Uplus обеспечивает услугу 5G ...
30.05.2020 12:46 ArtemPro13 Тема: Электронные деньги
Я еще QIWI люблю на равне с ЯНдекс
30.05.2020 12:43 ArtemPro13 Тема: Видеорегистратор в авто, какой выбрать?
BlackVue DR900S-1CH - топ выбор
29.05.2020 17:16 afilatova Тема: Нужны отзывы о мобильном телефоне Vertex Impress Forest
Думаю приобрести что-нибудь из Вертексов, пока что остановилась на модели мобильного телефона Vertex Impress Forest. Кто пользовался или просто знает - посоветуйте что нибудь дельное. Или похожую по ...
29.05.2020 17:12 afilatova Тема: Ищу нормальный смартфон-бюджетник, может быть Вертекс взять?
Берите Vertex Impress Eagle 3G. У меня с этим смартфоном особых проблем не возникало, полгода пользуюсь. Не тупит, батарея слегка нагревается, так и во всех других так было. Камера да может и ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

02.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo X50 представлен официально / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 11 SE – 5G-смартфон за $279 / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A21s / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России / MForum.ru

01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC / MForum.ru

01.06. [ПО] Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей / MForum.ru

28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru

26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru

25.05. [Новинки] Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: