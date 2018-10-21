Пятое поколение: Как в Deutsche Telekom готовятся к 5G

MForum.ru
21.10.2018,
В Deutsche Telekom готовятся к развертыванию сети 5G в Германии. Как в компании объясняют интерес к этой технологии, как относятся к шерингу, чего хотели бы от государства, регуляторов и других участников рынка?
Оператор ставит перед собой цель с помощью 5G ускорить цифровизацию Германии, в частности, за счет "цифровизации администрации". В компании уверены - люди в Германии должны получить доступ к цифровому миру, независимо от того, живут ли они в крупных городах или сельской местности. Речь идет о широкополосном доступе для всех вместо "цифрового неравенства".
Что для этого предлагает компания?
К 2020 году до 99% населения планируется обеспечить доступом к интернету со скоростью 50 Мбит/c. До конца 2022 года доступные скорости планируется нарастить до 100 Мбит/c. К 2025 году планируется обеспечить доступом к 5G 99% населения и 90% территории страны. Там, где это будет востребовано, сеть обеспечит пиковые скорости выше 1 Гбит/c. В частности планируется обеспечить безпроблемное покрытие вдоль автобанов, дорог федерального значения и железных дорог. В компании намерены создать более качественное покрытие, нежели, чем того будет требовать регулирование и добровольные обязательства в отрасли.
По заявлению компании Deutsche Telekom, сеть компании готова к внедрению 5G. Общая протяженность оптоволоконной сети компании составляет 500 тысяч км, это крупнейшая волоконно-оптическая сеть в Германии. Без опорной оптоволоконной сети невозможно построить качественную сеть 5G, поэтому оператор строит примерно по 60 тысяч км ВОЛС в год. Порядка 22 тысяч площадок с оборудованием LTE уже подключены к оптоволоконной сети компании, что и позволяет говорить о готовности сети к запуску 5G. В Берлине оператор уже запустил фрагмент сети 5G.
Ежегодно в Deutsche Telekom планируют создавать более 2 тысяч новых площадок мобильной связи - в четыре раза больше, чем это планировалоась ранее. Многие из новых площадок предназначены для закрытия "мертвых зон", которые все еще встречаются в покрытии. Кроме того, в компании планируют построить порядка 10 тысяч малых сот, которые должны будут обеспечить покрытие в местах с повышенным спросом на услугу передачи данных или в зданиях.
В компании намерены использовать инфраструктуру, необходимую для сетей 5G совместно с другими операторами, особенно в малонаселенных областях страны. Для этого Deutsche Telekom открывает доступ к своей оптоволоконной сети для других провайдеров телеком-услуг. В частности, совсем недавно заключено соответствующее соглашение с Telefonica/O2. Конкуренты получат возможность совместного использования не только оптоволоконной сети, но также всех сотовых башен в сельской местности, а также тех, что расположены вдоль транспортных артерий страны. В компании открыты к переговорам с другими операторами телеком-услуг в Германии. Совместное использование инфраструктуры - это не только способ ускоренного развития охвата сетей, это также упрощает эксплуатацию сетей, снижает издержки на развертывание и содержание сети. Вместе с другими операторами проще обеспечить качественное бесшовное покрытие.
5G - это не только еще одна телеком-сеть, это необходимый элемент, когда речь заходит о добавлении новых качеств продуктам для клиентов в области промышленного производства. 5G - это основа IoT, управления автономными машинами и умными городами. Deutsche Telekom предлагает промышленности возможость использования стандартизованной платформы. В компании готовы развивать высокопроизводительную сеть совместно с промышленными заказчиками. Требования к сети 5G со стороны промышленности предлагается уточнить в рамках запланированной "Конференции пользователей 5G". В частности, оператору желательно узнать, какие требования предъявляет к сетям 5G промышленность в треминах покрытия, задержек распространения сигнала, а также скоростей передачи данных. Всем проектам, которые критичны для успеха Германии, в Deutsche Telekom обещают приоритет.
Вместе с Институтом Фраунгофера, Acatech и Ассоциацией Городов и Муниципалитетов Германии, в Deutsche Telekom намерены вырабатывать меры по достижению более систематической и быстрой цифровизации регуляторов и администраций. Эта деятельность осуществляется в рамках проведения встреч "за круглым столом".
Благодаря 5G население Германии сможет получить преимущества доступа к более быстрым сетям связи - как в движении, так и дома. Услуги должны быть доступны людям не только в городских центрах, но также в сельской местности.
Число сотрудников компании Deutsche Telekom в Германии - более 100 тысяч, еще около 200 тысяч работают в подразделениях компании в 8 странах присутствия в Европе.
Что может помочь Deutsche Telekom ускорить строительстве сетей 5G?
Источник: telekom.com
Еще по теме 5G: MForum.ru
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
теги: пятое поколение Deutsche Telekom
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
21.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Северные Нидерланды приглашают испытывать приложения 5G / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Смартфоны 5G появятся к марту / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G / MForum.ru
26.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Конспекты: Как в ВымпелКом относятся к технейтральности, и что думают о создании "инфраструктурного оператора" 5G в России / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru