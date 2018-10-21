Пятое поколение: Как в Deutsche Telekom готовятся к 5G

MForum.ru

Пятое поколение: Как в Deutsche Telekom готовятся к 5G

21.10.2018, MForum.ru

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В Deutsche Telekom готовятся к развертыванию сети 5G в Германии. Как в компании объясняют интерес к этой технологии, как относятся к шерингу, чего хотели бы от государства, регуляторов и других участников рынка?

Оператор ставит перед собой цель с помощью 5G ускорить цифровизацию Германии, в частности, за счет "цифровизации администрации". В компании уверены - люди в Германии должны получить доступ к цифровому миру, независимо от того, живут ли они в крупных городах или сельской местности. Речь идет о широкополосном доступе для всех вместо "цифрового неравенства".

Что для этого предлагает компания?

  1. Высокопроизводительную инфраструктуру мобильной связи.

К 2020 году до 99% населения планируется обеспечить доступом к интернету со скоростью 50 Мбит/c. До конца 2022 года доступные скорости планируется нарастить до 100 Мбит/c. К 2025 году планируется обеспечить доступом к 5G 99% населения и 90% территории страны. Там, где это будет востребовано, сеть обеспечит пиковые скорости выше 1 Гбит/c. В частности планируется обеспечить безпроблемное покрытие вдоль автобанов, дорог федерального значения и железных дорог. В компании намерены создать более качественное покрытие, нежели, чем того будет требовать регулирование и добровольные обязательства в отрасли.

  1. Крупнейшая оптоволоконная сеть в Германии

По заявлению компании Deutsche Telekom, сеть компании готова к внедрению 5G. Общая протяженность оптоволоконной сети компании составляет 500 тысяч км, это крупнейшая волоконно-оптическая сеть в Германии. Без опорной оптоволоконной сети невозможно построить качественную сеть 5G, поэтому оператор строит примерно по 60 тысяч км ВОЛС в год. Порядка 22 тысяч площадок с оборудованием LTE уже подключены к оптоволоконной сети компании, что и позволяет говорить о готовности сети к запуску 5G. В Берлине оператор уже запустил фрагмент сети 5G.

  1. Ускоренная стройка мобильной сети

Ежегодно в Deutsche Telekom планируют создавать более 2 тысяч новых площадок мобильной связи - в четыре раза больше, чем это планировалоась ранее. Многие из новых площадок предназначены для закрытия "мертвых зон", которые все еще встречаются в покрытии. Кроме того, в компании планируют построить порядка 10 тысяч малых сот, которые должны будут обеспечить покрытие в местах с повышенным спросом на услугу передачи данных или в зданиях.

  1. Совместное использование инфраструктуры

В компании намерены использовать инфраструктуру, необходимую для сетей 5G совместно с другими операторами, особенно в малонаселенных областях страны. Для этого Deutsche Telekom открывает доступ к своей оптоволоконной сети для других провайдеров телеком-услуг. В частности, совсем недавно заключено соответствующее соглашение с Telefonica/O2. Конкуренты получат возможность совместного использования не только оптоволоконной сети, но также всех сотовых башен в сельской местности, а также тех, что расположены вдоль транспортных артерий страны. В компании открыты к переговорам с другими операторами телеком-услуг в Германии. Совместное использование инфраструктуры - это не только способ ускоренного развития охвата сетей, это также упрощает эксплуатацию сетей, снижает издержки на развертывание и содержание сети. Вместе с другими операторами проще обеспечить качественное бесшовное покрытие.

  1. Развитие инфраструктуры 5G вместе с другими промышленными компаниями Германии

5G - это не только еще одна телеком-сеть, это необходимый элемент, когда речь заходит о добавлении новых качеств продуктам для клиентов в области промышленного производства. 5G - это основа IoT, управления автономными машинами и умными городами. Deutsche Telekom предлагает промышленности возможость использования стандартизованной платформы. В компании готовы развивать высокопроизводительную сеть совместно с промышленными заказчиками. Требования к сети 5G со стороны промышленности предлагается уточнить в рамках запланированной "Конференции пользователей 5G". В частности, оператору желательно узнать, какие требования предъявляет к сетям 5G промышленность в треминах покрытия, задержек распространения сигнала, а также скоростей передачи данных. Всем проектам, которые критичны для успеха Германии, в Deutsche Telekom обещают приоритет.

  1. Ускоренная цифровизация административных услуг

Вместе с Институтом Фраунгофера, Acatech и Ассоциацией Городов и Муниципалитетов Германии, в Deutsche Telekom намерены вырабатывать меры по достижению более систематической и быстрой цифровизации регуляторов и администраций. Эта деятельность осуществляется в рамках проведения встреч "за круглым столом".

  1. Более быстрые сети для жителей Германии

Благодаря 5G население Германии сможет получить преимущества доступа к более быстрым сетям связи - как в движении, так и дома. Услуги должны быть доступны людям не только в городских центрах, но также в сельской местности.

  1. За прошедшие годы компания нарастила ежегодные инвестиции в Германии до 5.5 млрд евро. В компании намереваюся поддерживать тот же темп инвестирования в развитие сети в дополнение к инвестициям в новые частоты, необходимые для 5G.

Число сотрудников компании Deutsche Telekom в Германии - более 100 тысяч, еще около 200 тысяч работают в подразделениях компании в 8 странах присутствия в Европе.

Что может помочь Deutsche Telekom ускорить строительстве сетей 5G?

  1. Разумные требования к компании при заключении с ней контрактов.
  2. Предложение базиса добровольного оказания услуг вместо наложения на оператора обязательств по оказанию услуг. Рамочные условия, которые оставляют возможность для окупаемости инвестиций в инфраструктуру.
  3. Добровольный национальный роуминг, а не обязательный национальный роуминг
  4. Требования, не оговаривающие конкретные применяемые для их выполнения технологии и услуги.
  5. Частоты, отличные от 3.7-3.8 ГГц, для обеспечения связи в регионах. Отказ от искуственного сокращения на 25% доступной полосы частот.
  6. Упрощение и ускорение процедур выдачи разрешений на строительство сайтов 5G. Предоставление возможности совместного использования площадок в общественных зонах для установки новых антенн. Стоит обратить внимание на опыт США и азиатских стран.
  7. Выделение полос частот в спектре 25 ГГц и 60 ГГц уже на ранних этапах строительства сетей 5G. Здесь также следует обратить внимание на практику США и Азии, которые уже на шаг впереди стран Евросоюза.

Источник: telekom.com
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теги: пятое поколение Deutsche Telekom

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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