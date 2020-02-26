5G: МегаФон начинает предоставлять услугу 5G в международном роуминге в Румынии

26.02.2020, MForum.ru

В России запуск сетей 5G операторами большой четверки задерживается из-за особенностей регулирования. Частоты 3.5ГГц, на которых, в основном, запускают сети 5G в Европе, в России оказались занятыми силовиками и системами связи со спутниками. Даже в этих условиях, операторы делают, что могут. В частности, МегаФон сегодня сообщает о том, что подписал первое роуминговое соглашение в области 5G.

Соглашение подписано между МегаФон и телекоммуникационной группой Orange, оказывающей услуги в 23 странах. В ряде стран запуск 5G Orange намечен на 2020 год, как в Бельгии, Испании, Франции, Польше, Словакии и Люксембурге. А в Румынии сеть 5G Orange запущена в октябре 2019 года. Покрытие 5G обеспечено в части Бухареста, Брашове, Яссах, а также в туристическом центре Клуж-Напока.

Заключенное МегаФон и Orange соглашение позволяет абонентам МегаФона регистрироваться в сети 5G Orange в Румынии и получать услугу 5G на тех же условиях, как это происходит в сетях 3G/4G.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В МегаФон обещают наращивание числа роуминговых партнеров 5G, но не называют конкретные сроки или планируемых партнеров. Роуминг в сетях 5G пока что редок и носит, прежде всего, пиар-значение. Соответствующие анонсы призваны демонстрировать инновационность компаний. Впрочем, для российских владельцев аппаратов с поддержкой 5G, которые оказались в Бухаресте, это соглашение обеспечивает вполне реальную возможность оценить услугу 5G в условиях коммерчески доступной сети - заглянуть, в каком-то смысле, в ближайшее будущее.

Для того, чтобы воспользоваться услугой 5G в роуминге, SIM-карту менять не нужно, но, возможно, потребуется вручную выбрать режиме 5G и сеть оператора - Orange (зависит от аппарата).

Как и у большинства европейских операторов, сеть 5G оператора Orange Romania использует полосу в частотном диапазоне C-band n78 (3.4-3.8 ГГц). Ширина полосы, которой располагает Orange Romania - более 100МГц, что позволяет реализовать преимущества технологии 5G. Подключение к этой сети возможно с использованием смартфонов: Samsung Galaxy Note 10 5G. Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20X, Xiaomy Mi Mix3 5G, Vivo Nex 3 5G и других моделей.

Более 50% роумингового трафика российских абонентов приходится на страны Европы, в связи с этим крайне желательно, чтобы поддерживаемые аппаратами частотные диапазоны в России и в Европе совпадали. Это, прежде всего, касается диапазона 3.5 ГГц, но также важно, чтобы и диапазоны миллиметровых волн использовались в России те же, что и в Европе. В противном случае, может случиться так, что не все смартфоны и другие устройства 5G, которыми станут пользоваться российские абоненты, смогут работать в странах Европы.

Orange Romania обслуживает 10.8 млн абонентов, предоставляя частным и B2B клиентам услуги голосовой связи, передачи данных, финансовые сервисы и услуги ТВ-вещания. Во всех странах присутствия оператор Orange обслуживает 268 млн пользователей.

Подробнее о ситуации с 5G в разных странах

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пресс-релиз МегаФон через MForum.ru

МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге

25 февраля 2020. МегаФон первым среди российских операторов объявляет о запуске международного 5G-роуминга. Преимущества самой быстрой технологии беспроводной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках.

Роуминговым партнером МегаФона выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам МегаФона регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«Безусловно, мы гордимся тем, что сыграли важную роль в запуске новых услуг роуминга для абонентов МегаФона, которыми они смогут воспользоваться в сети Orange», – отметил старший директор по маркетингу мобильных решений связи Orange International Carriers Седрик Гонин.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей 1 . В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

Мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов МегаФона, выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. По данным Роскомнадзора МегаФон построил самую большую сеть LTE/4G, насчитывающую более 100 тысяч базовых станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

Orange — один из крупнейших международных операторов связи, оказывающий услуги связи 268 млн пользователей по всему миру. На конец 2019 года Orange Romania обслуживал 10,9 млн абонентов, предлагая своим частным и корпоративным клиентам услуги голосовой связи, передачи данных, финансовые сервисы и услуги ТВ-вещания.

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теги: 5G пятое поколение МегаФон роуминг 5G Orange Romania Orange Румыния