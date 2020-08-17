5G: Tele2 запустил 5G роуминг в Швейцарии

17.08.2020, MForum.ru

Россияне, которые бывают в Швейцарии, теперь могут пользоваться местной сетью 5G Sunrise в рамках автоматического роуминга, если эти россияне - пользователи Tele2. Об этом сообщают Ведомости.

Платить придется за объем трафика, так что будьте аккуратнее, не качайте сериалы :)

Tele2 обещает нарастить число роуминговых патнеров, благо в мире сейчас действует уже около 100 сетей 5G.

Первым в России о запуске 5G-роуминга сообщил Мегафон - услуга предоставляется в Румынии на сети оператора Orange. Учитывая то, что у Orange сети 5G действуют уже в паре десятков стран, можно ожидать дальнейшего расширения списка роуминговых партнеров 5G.

Ранее о 5G-роуминге объявляла Telia, но там речь шла об автоматическом роуминге для клиентов этой компании, располагающей сетями 5G в Швеции, Норвегии и Финляндии.

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теги: регулирование 5G пятое поколение 5G роуминг Швейцария Tele2