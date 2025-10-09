Роуминг: Билайн расширил список стран в роуминге до 218 направлений

MForum.ru
Билайн продолжает наращивать зону международного роуминга - в список доступных направлений вошли Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа. Во всех этих направлениях клиенты Билайна могут пользоваться голосовой связью, а в большинстве из них - также и мобильным интернетом. В ряде стран доступна услуга VoLTE в таких странах, как Китай, Казахстан, Сингапур, Германия и Австралия.
Управлять тарифами для поездок за рубеж клиенты могут с помощью удобного «конструктора роуминга» в мобильном приложении Билайна. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.
Кроме того, стали дешевле услуги международного роуминга - в Зимбабве, на Северных Марианских островах и Кирибати.
Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна: «Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты оставались на связи в любой точке мира, даже в самых экзотических уголках планеты. Поэтому мы продолжаем расширять географию покрытия — с начала года в нее также вошли Французская Полинезия, Федеративные Штаты Микронезии, Палау и Кирибати. Наряду с этим мы внедряем современные технологии, такие как VoLTE, для повышения скорости и качества мобильной связи за рубежом. Наша задача — обеспечить не только стабильное соединение, но и максимальное удобство пользования услугами».
теги: Билайн, Вымпелком, роуминг
