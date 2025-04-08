Роуминг: Билайн сообщает о расширении географии международного роуминга

MForum.ru
08.04.2025,
Компания расширила географию международного роуминга, добавив услуги в таких экзотических странах, как Республика Палау (это островное государство в Тихом океане, в 800 км от Филиппин) и в Федеративных Штатах Микронезии (это тоже островное государство в Тихом океане, на Каролинских островах). Кроме того, вновь стали доступны услуги автоматического роуминга во Французской Полинезии.
Единые льготные тарифы запущены на такие направления, как Гуам, Республика Косово, Реюньон, Майотта. В целом льготные условия действуют на 190 стран и территорий.
Поддержка LTE в роуминге появилась в Республике Косово, Сьерра-Леоне и в Анголе.
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теги: международный роуминг автоматический роуминг Билайн ВымпелКом услуги
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