Роуминг: Билайн сообщает о расширении географии международного роуминга

08.04.2025, MForum.ru

Компания расширила географию международного роуминга, добавив услуги в таких экзотических странах, как Республика Палау (это островное государство в Тихом океане, в 800 км от Филиппин) и в Федеративных Штатах Микронезии (это тоже островное государство в Тихом океане, на Каролинских островах). Кроме того, вновь стали доступны услуги автоматического роуминга во Французской Полинезии.

Единые льготные тарифы запущены на такие направления, как Гуам, Республика Косово, Реюньон, Майотта. В целом льготные условия действуют на 190 стран и территорий.

Поддержка LTE в роуминге появилась в Республике Косово, Сьерра-Леоне и в Анголе.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: международный роуминг автоматический роуминг Билайн ВымпелКом услуги

--