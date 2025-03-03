Услуги: Роуминг. Билайн объявил о новых условиях тарификации в Республике Беларусь

03.03.2025, MForum.ru

Билайн объявил о новых условиях тарификации в Республике Беларусь. За трафик до 1 ГБ в день будет списано 115 рублей, после исчерпания этого лимита - 128 кбит/с без ограничений по количеству дней использования. Желающие смогут продлить пользование интернетом без ограничения по скорости в мобильном приложении Билайн, в нем есть конструктор роуминга. Текущие пакеты интернета и минут, подключенные опции, включая безлимитный трафик на мессенджеры, карты, видео и другие - остаются, как прописано в тарифе.

Для звонков на российские и местные белорусские номера в пакетных тарифах Билайн предусмотрел 5 минут в день бесплатно, далее - 6.5 руб./мин, звонки на международные номера - 45 руб./мин. Условия по входящим вызовам - тоже без изменений: 15 минут в день бесплатно, затем по 2.5 руб./мин. SMS отправляются по 3.5 руб, что на российские, что на местные белорусские номера. А вот за отправку на международные номера взимается по 45 руб.

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теги: Билайн Вымпелком услуги тарифы роуминг Республика Беларусь

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