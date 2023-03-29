Регулирование. Международный роуминг: Грядет отмена роуминга с ЕАЭС к 2025 году?

29.03.2023, MForum.ru

Такие планы вынашивают в Евразийской экономической комиссии, и просят у операторов расклады: сколько абонентов в 2022 году оказалось в Казахстане, Киргизии, Армении, какой объем услуг им был оказан, на какую сумму потянули оказанные услуги, какой доход получили операторы. Об этом рассказывают сегодня "Ведомости".

Все это не из праздного любопытства, но ради благих целей - снизить фрод, а также ставки международного интерконнекта, а затем ввести "справедливые тарифы" для абонентов. Видимо, роуминговые тарифы "несправедливые".

В общем, в очередной раз идет наступление на доходы операторов. Как будто рынок и без того недостаточно конкурентный.

Абоненты, конечно, хотели бы отмены роуминга, а лучше бесплатной связи и бесплатного безлимитного мобильного интернета. Дело не только в том, чтобы снизить расходы в поездке, единое роуминговое пространство там, где оно введено, дает абонентам приятное ощущение того, что не нужно переживать за возможные большие или неожиданные счета, что порой случается с теми, кто побывал в международном роуминге. И дает психологическое ощущение, что это какое-то единое пространство, даже если на деле все далеко не так.

Операторы вряд ли готовы к отмене роуминга. И будут сопротивляться - явно или с помощью обходных маневров. Вполне показательна ситуация с Беларусью, где роуминг так и не отменен, несмотря на планы это сделать в 2022 году. Чиновники смогли добиться отмены платы за входящие - это приятная для абонента фича, но это не отмена роуминга, и расходы в поездке из России в Беларусь по-прежнему могут оказаться заметно выше, чем при пользовании услугами в домашнем регионе.

Сейчас особой необходимости в отмене роуминга на территории ЕАЭС нет, это запоздавшее на годы и сейчас уже не столь актуальное политическое решение.

Абоненты, конечно, будут рады, если произойдет отмена роуминга или хотя бы отмена платы за входящие в поездках в страны ЕАЭС, но выпадающие доходы операторам придется компенсировать. Хорошо, если отмену роуминга в значительной степени компенсирует рост использования услуг связи освобожденных от "роуминговых рисков" абонентов. Но если потери доходов будут ощутимыми, операторы будут вынуждены предпринимать меры, например, повышать расценки на роуминг на других направлениях, добавлять различные платежи за те или иные опции и т.п.

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теги: международный роуминг отмена роуминга регулирование

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