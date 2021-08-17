Тарифы: Билайн предлагает пакеты для международного роуминга

MForum.ru
17.08.2021,
Билайн предлагает пакеты для международного роуминга, подключить новые предложения можно самостоятельно в мобильном приложении "Мой Билайн", в разделе Роуминг.
Предлагаются пакеты двух типов - либо только с мобильным интернет-трафиком, либо универсальные - с интернетом, минутами и SMS. Доступно несколько вариантов, отличающихся объемом, стоимостью и длительностью действия. Предложения различаются в зависимости от страны.
Подключить пакет можно еще в России, или уже за границей. Активация пакета произойдет автоматически, при совершении любого "активного действия" в международном роуминге - выходе в интернет, принятии или совершении вызова, отправке SMS. Если поездка не состоится, то неиспользованный пакет можно вернуть, средства вернутся на ваш баланс.
Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Билайн
«Мобильная связь за границей стала значительно доступнее, чем несколько лет назад. Однако большая часть путешественников до сих пор не пользуются роумингом на своем мобильном номере, предпочитая альтернативные способы связи (подключаются к WiFi или приобретают местную sim-карту). А значимая часть тех, кто роумингом пользуется, ограничивают себя в потреблении услуг связи. Виной тому — сохраняющееся восприятие роуминга, как очень дорогой, непрозрачной услуги с возможностью непредвиденных, незапланированных затрат.
Персональные пакеты для путешествий на весь отпуск позволят нашим клиентам запланировать свои расходы на мобильную связь в путешествии, избежать непредвиденных списаний, контролировать их и оставаться на связи с родными и близкими всю поездку».
Кому адресовано предложение, кто им может воспользоваться?
Любые физлица, как новые, так и действующие абоненты Билайн предоплатной системы расчетов. Кроме абонентов, которые подключены к тарифам "На максимум", "На максимум +", "Все за 1800+роуминг", а также участников акции "Специальное предложение от Visa и Билайн".
теги: тарифы Билайн Вымпелком роуминг международный роуминг
--
Публикации по теме:
16.08. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом в 2021 году в разы нарастил инвестиции в сеть в Белгородской области / MForum.ru
13.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн обеспечил домашним интернетом жителей Кудрово, Шушар и Мурино (Санкт-Петербург) / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн рассказал о развитии сети в Калининградской области / MForum.ru
09.03. [Новости компаний] B2B. Тарифы. Акции: Билайн Бизнес предлагает акцию Яркий Микс / MForum.ru
24.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на Юге на 40% увеличил сеть 4G на фоне роста трафика (ПР) / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310 доступен в России / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A16s получил чипсет Helio G35, 6.52" дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Honor X20 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ представлены официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Watch 4 – теперь на Wear OS / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 3 представлен официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 появился в России / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53s с Helio G80 и 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo X70 Pro / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности Xiaomi Redmi 10 / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 Nacho появился в России / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme Watch 2 и Watch 2 Pro / MForum.ru