Тарифы: Билайн предлагает пакеты для международного роуминга

17.08.2021, MForum.ru

Билайн предлагает пакеты для международного роуминга, подключить новые предложения можно самостоятельно в мобильном приложении "Мой Билайн", в разделе Роуминг.

Предлагаются пакеты двух типов - либо только с мобильным интернет-трафиком, либо универсальные - с интернетом, минутами и SMS. Доступно несколько вариантов, отличающихся объемом, стоимостью и длительностью действия. Предложения различаются в зависимости от страны.

Подключить пакет можно еще в России, или уже за границей. Активация пакета произойдет автоматически, при совершении любого "активного действия" в международном роуминге - выходе в интернет, принятии или совершении вызова, отправке SMS. Если поездка не состоится, то неиспользованный пакет можно вернуть, средства вернутся на ваш баланс.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Билайн

«Мобильная связь за границей стала значительно доступнее, чем несколько лет назад. Однако большая часть путешественников до сих пор не пользуются роумингом на своем мобильном номере, предпочитая альтернативные способы связи (подключаются к WiFi или приобретают местную sim-карту). А значимая часть тех, кто роумингом пользуется, ограничивают себя в потреблении услуг связи. Виной тому — сохраняющееся восприятие роуминга, как очень дорогой, непрозрачной услуги с возможностью непредвиденных, незапланированных затрат.

Персональные пакеты для путешествий на весь отпуск позволят нашим клиентам запланировать свои расходы на мобильную связь в путешествии, избежать непредвиденных списаний, контролировать их и оставаться на связи с родными и близкими всю поездку».

Кому адресовано предложение, кто им может воспользоваться?

Любые физлица, как новые, так и действующие абоненты Билайн предоплатной системы расчетов. Кроме абонентов, которые подключены к тарифам "На максимум", "На максимум +", "Все за 1800+роуминг", а также участников акции "Специальное предложение от Visa и Билайн".

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