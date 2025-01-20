Операторская статистика: По данным Билайн, мобильный трафик RUTUBE за год вырос более, чем в 4 раза

MForum.ru
20.01.2025,
По данным сервиса Билайн.аналитика, мобильный трафик на видеохостинг RUTUBE в среднем с начала 2024 года вырос почти в 4 раза. Сервис активнее используют мужчины (55,1%). Лидируют мужчины и по объему трафика – 53,4%. Такой рост связан прежде всего с тем, что происходит в России с доступом к Youtube.
Запрос пользователей на доступ к отечественным видеосервисам будет только расти, предполагает компания. Для удобства пользователей Билайн включил безлимитный доступ к таким российским видеохостингам как RUTUBE, VK Video, VK Клипы и ряду других востребованных видеосервисов.
Флагманский тариф UP Билайна позволяет клиентам самостоятельно настроить количество гигабайтов и минут, безлимит на мессенджеры, соцсети или сервисы Яндекса. Одна из опций конструктора – «безлимит на видео», ей можно воспользоваться даже тогда, когда на основном пакете осталось 0 ГБ.
Опция «безлимит на видео» бесплатна для пользователей Тарифа UP с наибольшим объемом трафика.
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теги: Билайн Вымпелком видеохостинги операторская статистика Rutube тарифы услуги
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