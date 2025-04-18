Цифровой контент: Нетелеком-услуги операторов - МТС собирает контент в кластер

MForum.ru
18.04.2025,
МТС Медиа объединяет контент-сервисы - в единую структуру - контентный кластер Kion. Будут объединены онлайн-кинотеатр Kion, МТС Музыка и книжный сервис Строки. Среди идей за этим объединением - нарастить общее время использования сервисов. А для этого, считают в компании, желателен комплексный анализ потребления внутри единой системы сбора данных. Об этом сегодня рассказывает КоммерсантЪ.
Руководить кластером Kion будет гендиректор Алексей Иванов. В Kion появится книжный раздел, он будет виден в веб-версии, в мобильных приложениях появится топ-100 книг.
Число пользователей Kion по итогам 2024 года - 10,3 млн, выручка - до 11.4 млрд, чистая прибыль - 1.6 млрд руб.
Оператор сообщал, что в декабре 2024 года аудитория МТС Музыки (white label решение на основе контента Яндекс Музыки) выросла в 3.8 раз год к году.
В библиотеке Строк насчитывается порядка 250 тысяч книг, в каталоге МТС Музыки - более 65 млн треков, подкастов и аудиокниг.
Про Строки сообщался рост в 3.4 раза времени потребления контента на клиента, по данным СПАРК-Интерфакс это пока что убыточный сервис (-74 млн) при выручке 9.3 млрд. В 2024 году в Строках прошла оптимизация штата.
В новую структуру не войдет видеохостинг Nuum, который будет закрыт 1 июня.
Как знают в КоммерсантЪ, аналогичное объединение собираются провернуть и в Газпром-медиа холдинге. Под брендом RuTube планируют объединить RuTube Shorta и RuTube Premier. Объединенная подписка на эти сервисы доступна с 2024 года по цене 399 руб. в месяц.
Что же, объединения контент-услуг действительно обещают синергию. В частности, возможны и обычно эффективно работают рекомендации. Комплексная подписка может повысить ARPU услуги. Для рекламодателей важен расширенный охват. Объединение обещает снижение издержек на инфраструктуру и маркетинг. Объединение может усилить позиции МТС в конкуренции с VK и RuTube.
Но процессы объединения нередко несут и риски. Например, аудиокниги Строки могут конкурировать с подкастами МТС Музыка. Объединенным сервисам сложно сделать простой и удобный интерфейс. В целом эффект от кросс-продаж может оказаться слабее ожидаемого.
В общем ход интересный, логичный и до какой-то степени ожидаемый, объединенный Kion в случае успеха может вывести МТС в Топ медиаэкосистем РФ.
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теги: МТС реструктуризация консолидация синергия
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