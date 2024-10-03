Облачные сервисы: МТС Web Services (МТС) сообщает о запуске облачной BI-платформы для анализа и визуализации данных любой сложности

03.10.2024, MForum.ru

МТС Web Services (МТС) сообщает о запуске облачной платформы для анализа и визуализации данных любой сложности (BI-платформы), которая собирает, хранит и визуально представляет данные для выявления тенденций и важных метрик бизнеса.

МТС и ранее предлагал использовать облачную экосистему MWS, позволяющую хранить данные любого объема, раздавать контент, обучать ML-модели, управлять жизненным циклом, ставить совместные эксперименты.

В облаке MWS будут доступны 3 системы бизнес-аналитики:

▫️ Glarus BI – гибкая платформа, адресованная компаниям с уникальными бизнес-процессами и особыми индивидуальными потребностями;

▫️ Modus BI – решение для средних и малых предприятий, нуждающихся в простом инструменте с широкими возможностями интеграции;

▫️ LuxMS BI – платформа для сегмента Enterprise

МТС отмечает соответствие платформ требованиям импортзамещения, входит в реестр отечественного ПО, совместимы с российскими ОС. Документация и техподдержка – на русском.

«BI-решения помогут компаниям анализировать текущие бизнес-показатели и управлять эффективностью, выявляя в режиме реального времени барьеры и точки роста, для оперативной адаптации стратегии развития под потребности бизнеса. Все системы используют современный технологический стек, а их реализация в облаке гарантирует компаниям быстрое внедрение, высокую скорость работы, гибкость и масштабируемость», - отметил директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев.

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