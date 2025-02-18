Видеохостинги: МТС сокращает поддержку NUUM

18.02.2025, MForum.ru

Как сообщают Ведомости, происходит, как минимум, «пересмотр стратегии» развития этой видеоплатформы, принадлежащей МТС. Только в этом году кадровый состав этой платформы «похудел» на 70-80%. В основном из команды ушли маркетологи и контент-отдела, включая руководителей. МТС «существенно сократила финансирование» площадки, знают Ведомости, ссылающиеся на источники в компании. В такой ситуации естественно возникает вопрос – будет ли платформа закрыта или сохранится в каком-то более скромном или в пересмотренном формате? Вряд ли в МТС решат закрыть ее полностью, это было бы негативным сигналом в общеэкосистемном плане, так что скорее всего, платформа продолжит существовать, но деньги на ее развитие выделять перестанут.

По данным Mediascope, аудитория платформы в январе 2025 года составила 3 млн пользователей из России – немного. Даже «прижатый» замедлениями Youtube в январе 2025 мог похвастаться аудиторией в 86.9 млн российских пользователей. А ведь где-то там в сети есть еще VK Video и Rutube. Да и в Telegram тоже можно заливать ролики. Что же, далеко не новость, что собрать лояльную аудиторию в контент-проектах не просто сложно, а очень сложно. Особенно - на конкурентных рынках.

Одна из гипотез о сокращении финансирования NUUM имеет логичное объяснение. После разговоров лидеров США и России, многие начали ожидать потепления в отношениях между этими странами.

Если это произойдет, то сервера Google в России могут починиться столько же стремительно, как они «деградировали». И тогда инвестиции в локальные платформы по-сути пропадут.

Насколько вероятен этот путь развития событий – решайте сами.

Так или иначе, но на российском рынке мало кто заметит любые изменения с NUUM, даже если дойдет до закрытия этой платформы – уж очень невелика была аудитория данной площадки.

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теги: российские видеохостинги МТС NUUM

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