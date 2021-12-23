Гейминг: Сотрудничество NUUM и СофтКлаб поможет перевести маркетплейс на стадию масштабирования

23.12.2021, MForum.ru

Необанк и маркетплейс для геймеров NUUM заключили партнерство с дистрибьютером видеоигр "СофтКлаб". Это увеличило потенциал аудитории приложения до 22 млн геймеров.

В маркетплейсе NUUM геймеры могут выбирать среди более, чем 150 игровых развлечений от СофтКлаб. Среди игр появились WOT, GTA, The Sims, Battlefield, Call of Duty, Apex Legends и так далее. Можно приобрести подписки на Xbox, EA Play, EA Play Pro, получив неограниченный доступ к библиотеке игр.

Платить за покупки можно в том числе накопленными бонусами. Банковская карта NUUM при ее использования в повседневной жизни дает 10% с любой транзакции в виде поинтбэка, поинты можно тратить на оплату гейминга. Есть 1000 приветственных поинтов за открытие карты, по 500 поинтов можно получать за каждого, кто придет в NUUM по вашей реферальной ссылке.

«Сегодня в России 22 миллиона геймеров. Партнерство с “Софтклабом” позволяет нам начать работать с этой аудиторией, а значит, переводить NUUM из стадии MVP в стадию масштабирования. Наша цель – развивать индустрию и способствовать формированию культуры платного потребления в гейминге: людям нужны удобные сервисы, позволяющие существенно экономить на игровых развлечениях», –– Дмитрий Старков, CEO NUUM, МТС Финтех.

NUUM запущен в 2020 году. Первым партнером из игровой индустрии стала Gaijin Entertainment. Сотрудничество с Софтклабом вполне может повысить активности вокруг проекта.

Пресс-релиз МТС

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