Конспекты: Анатолий Ильяич, Ericsson, Апдейт информации по рынку 5G

29.10.2020, MForum.ru

Конспект выступления Анатолия Ильяича, Ericsson на III Всероссийском бизнес-форуме 5G Future Russia "Развитие сетей беспроводной связи в России" 28 октября 2020 года.

У компании Ericsson есть свое видение и обширный опыт внедрения технологий 5G во всем мире. Поделюсь несколькими фактами, расскажу о трендах, которые мы наблюдаем в последнее время.

По информации GSMA в настоящее время действует 106 сетей 5G в статусе коммерческой эксплуатации. На конец сентября 2020 по данным международной ассоциации производителей-поставщиков на рынке есть порядка 200 различных моделей абонентских устройств с поддержкой работы в сетях 5G, что вдвое больше, чем было еще в начале 2020 года.

В настоящее время в зонах покрытия сетей 5G по всему миру проживает уже порядка 7% населения планеты. Наиболее яркий пример успешного внедрения 5G в мире демонстрирует Южная Корея, где потребление данных в сети на абонента выросло до 27 ГБ в месяц, трафик в сетях 5G достигает 32% от всего трафика южнокорейских сетей.

Ericsson принимает самое активное участие во внедрении 5G в Южной Корее и во многих других странах. В целом, Ericsson поставляет свои решения 5G для 65 операторов, запустивших сети 5G в 33 странах мира. Известная инновация Ericsson, ставшая стандартом в индустрии, ESS/DSS устанавливается на сетях более 80 операторов. В 12 странах поддержка ESS внедрена в коммерческом режиме, обеспечивая распределение спектра между технологиями. Функциональность ESS используют более 100 тысяч сот в мире.

Несколько слайдов о том, что происходит в мире. Конечно, об этом можно рассказывать бесконечно, но сейчас давайте пройдемся по основным фактам. Коллеги интересно рассказывали про Китай и другие страны, но я остановлюсь на моментах, которые сегодня не были освещены. Мы наблюдаем, что конкуренция между США и Китаем ведет к активному развитию в целом 5G в мире. Конкретно в США развитие 5G началось с миллиметрового диапазона. Это связано с особенностями жилой застройки в этой стране. Verizon был первым, затем подключились Sprint, AT&T и T-Mobile. Все поняли, что необходим более низкий частотный диапазон для формирования устойчивого бесшовного покрытия. Практически ради этого, ради частот, T-Mobile приобрел компанию Sprint. Благодаря этому появилась возможность агрегации спектра 600 МГц. T-Mobile начал развитие 5G с диапазона 600 МГц в национальном масштабе и для повышения емкости, практически ради новых частот, T-Mobile приобрел компанию Sprint. Благодаря этому появилась возможность агрегации спектра 600 МГц со спектром 2.5 ГГц. Располагая частотами в низком и среднем частотных диапазонах, можно обеспечить оптимальный баланс между пропускной способностью сети 5G и размерами ее покрытия.

AT&T начал формирование покрытия с использованием частот 850 МГц.

Меня всегда при внедрении новых технологий волновал вопрос, какие же цели ставят перед собой оператор или регулятор? В разных странах ответ на этот вопрос разный. В AT&T, например, задались целью обеспечить покрытие 5G для 200 млн человек с использованием 700 МГц и 850 МГц к середине 2020 года. Диапазон 850 МГц в итоге используется в основном для широкополосных услуг eMBB, для массовых подключений смартфонов и другого абонентского оборудования, а диапазон 700 МГц - для специальных применений, в частности, для подключения аварийных служб (first responders). Сейчас, по данным AT&T в зоне покрытия ее сетей 5G проживает 205 млн человек.

Еще интересный момент. Ранее считалось, что миллиметровый диапазон используется в основном для создания хот-спотов с небольшим радиусом покрытия, для обеспечения FWA (фиксированного беспроводного доступа). Но, недавно, совместно с Qualcomm и рядом операторов, в частности, с UC Cellular и с бразильским Claro, мы показали, что за счет агрегации полосы 4х100 МГц в миллиметровом диапазоне для даунлинка в режиме 5G NSA и с использованием для аплинка частот среднего диапазона LTE, можно добиваться радиуса соты 5G от 3.5 до 5,1 км. Таким образом, диапазон миллиметровых волн можно использовать для самых разных инновационных сценариев, получая высокую емкость и низкие задержки.

Ericsson ведет постоянный мониторинг и анализ того, что происходит с 5G в разных странах, анализирует интерес абонентов к различным услугам. Согласно проведенным опросам, к 2025 году в США порядка 75% абонентов перейдут на 5G. Их привлекают не только потенциально более высокие скорости, но также онлайн гейминг, видеостриминг и другие новые услуги.

Мы в Ericsson уверены, что режим 5G SA это та топология сети, та архитектура, которая предоставит операторам не только емкость и уменьшение задержек, но также обеспечит возможность новых пользовательских сценариев. Оператор T-Mob SA показал это на своем примере, запустив услуги на базе сети 5G SA 4 августа 2020 года. В частности, за счет перевода в аплинк не только сигнализации, но и потоков данных с терминалов клиентов, оператор увеличил зону покрытия на 30%, а задержки сократил на 40% по сравнению с dual connectiity NSA.

Можно прогнозировать вторую волну внедрений 5G на американском континенте, в основном это коснется Латинской Америки в связи с открытием диапазона C-band 3.7 ГГц, а также с переходом к использованию в 5G средних частотных диапазонов в США.

На наш взгляд, очень интересным является опыт Южной Кореи. В настоящее время доля пользователей 5G в абонентской базе операторов этой страны уже превысило 10%. Можно наблюдать резкий рост потребления трафика в сети 5G, он в 2.5 раза больше, нежели тот, что был годом ранее. Министерство связи Южной Кореи активно публикует отчеты о внедрении 5G на сетях, в частности, можно видеть, что в стране за 2020 год развернуто примерно 300 тысяч радиомодулей 5G.

В целом в Азии фокус сделан на использовании диапазона 3.5 ГГц (3.4-3.8 ГГц). Активно внедряется Massive MIMO 32x32, а также Centralized-RAN (C-RAN), чему способствует высокое проникновение ВОЛС в стране.

Любопытна маркетинговая политика южнокорейских операторов. Можно заметить два основных направления. Первое - формирование услуг для населения за счет комбинации фиксированного беспроводного доступа с VR / AR. Активно продвигаются спортивные стриминги. Услуги продаются в комплекте со смартфонами, что позволяет операторам увеличивать ARPU и доходы от внедрения 5G.

Интересен кластерный подход, характерный для частных или технологических сетей. Уже сегодня об этом упоминали в связи с Китаем, но Южная Корея в этом плане впереди. Сеть 5G развивается на двух планах, как национальная сеть, которой пользуется население, а также формируются кластеры или слои 5G для разнообразных индустрий. Южнокорейские операторы предоставляют услуги выделенных сетей 5G предприятиям различных отраслей. Интересный опыт национальных масштабов. К нему стоит присмотреться большим российским корпорациям с филиалами в различных частях страны.

В Китае рост 5G идет взрывными темпами. Развернуто порядка 700 тысяч базовых станций 5G в 300 городах. Внедряются различные механизмы использования среднего диапазона частот, разные методы агрегации.

В Японии также фокус сделан на диапазон 3.5 ГГц. Оператор Rakuten который совсем недавно начал выход на рынок с сетью LTE, запустил недавно и небольшую сеть 5G на принципах Open RAN, что привлекает сейчас к нему всеобщее внимание операторов всего мира. Есть и много вопросов, Ericsson внимательно следит за этим экспериментом. Кстати, еще в 2016 году мы открыли направление Cloud RAN, показывали его в Барселоне.

На днях состоялся запуск продуктовой линейки Cloud RAN, которую мы считаем гораздо более применимой для современных технологий, нежели направление Open RAN. Ознакомиться с этой продуктовой линейкой можно на сайте Ericsson, она является развитием первоначальной концепции, с такими современными функциональностями, как поддержка кластеризации и выделенных сетей. Это один из примеров, показывающих динамику развития Ericsson, как одного из ключевых участников процессов стандартизации новых технологий.

В Австралии также сделан фокус на использовании диапазона 3.5 ГГц. Пока что Telstra обеспечивает покрытие сетями 5G территорий, где проживает примерно 30% населения страны. В планах на 2021 год - в зоне покрытия 5G окажется 75% населения. В Австралии прошли тесты использования диапазона миллиметровых волн для оказания услуг фиксированной беспроводной связи и ШПД. Проверялось качество услуг в сотах 5G с диаметром до 5 км и использованием диапазона 28 ГГц, планируется добиться возможности создавать соты диаметром 10 км с использованием частот этого диапазона. Так что следует признать, что возможностей для внедрения новых пользовательских сценариев и услуг появляется все больше.

Коротко о развитии 5G на Ближнем Востоке и в Африке.

Здесь мы видим, что лидирующие операторы активно внедряют 5G с использованием частот среднего диапазона. То есть диапазон n78 (3.5 ГГц) агрегируется с частотами 2.3 ГГц (b40) или 2.5 ГГц (b41), то что могли бы делать и операторы в России.

Основной пользовательский сценарий это eMBB, предоставление скоростного беспроводного ШПД. Миллиметровый диапазон начали внедрять, причем n257 тестируют для оказания услуг фиксированного беспроводного доступа, а в диапазоне n258 уже запущены первые две сети в коммерцию.

Оператор Ooredoo формирует коммерческие кластеры с поддержкой скоростей 1 Гбит/c и 2 Гбит/c по всей стране. Оператор намеревается обеспечить услугами с двухгигабитными скоростями до 30% страны. Конечно есть разные дискуссии, например, как это измерять, на границе соты или где-то еще? Или чтобы 90% абонентов имели гарантированные скорости скачивания информации? Или стоит ориентироваться на средние скорости? Эти вопросы пока что каждый оператор решает сам для себя. В любом случае поставленная цель оператора Ooredoo весьма интересна и выглядит провокационно для конкурирующих операторов в регионе.

Пара слов о том, что происходит с 5G в Европе.

Основным является диапазон 3.5 ГГц, во многих странах также появляются сети 5G 700 МГц.

Основные пользовательские сценарии это широкополосный доступ, увеличение пропускной способности сетей при работе с мобильными абонентами со смартфонами. Мейнстрим это создание выделенных сетей, которые можно разделить на два больших направления - локальные, создаваемые для какого-то завода в рамках Industry 4.0, например, или порта, а также выделенные сети critical IoT. Это направление стало развиваться относительно недавно. Стандартизовано 3GPP в Release 15. В каждом следующем релизе видим развитие темы critical IoT, видим развитие выделенных сетей для железнодорожного транспорта, для v2x (подключенные автомобили) и так далее. В этих направлениях Европа заметно впереди, множество внедрений различных сценариев, например, для швейцарских железных дорог, для самых разных производств таких как Daimler, Audi, Airbus и др.

Распространению 5G способствует то, что минимальные цены на терминалы 5G быстро идут вниз. Видна значительная заинтересованность в 5G у так называемых front runners (лидирующих операторов) в Азии, Америке и в Европе. Если поначалу развитие технологии 5G шло по пути развертывания сетей NSA, то все чаще мы наблюдаем развертывание сетей 5G SA, о таких запусках, в частности, заявляют операторы США, Китая и некоторых других стран. Но в Европе в ряде стран использование 5G началось с внедрения ESS и переиспользования для 5G частот LTE/3G.

Большое спасибо!

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