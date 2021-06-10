Мобильные игры: МегаФон запускает сервис подписки на мобильные игры совместно с Gameloft

MForum.ru
10.06.2021,
МегаФон и Gameloft запускают совместный сервис подписки на мобильные игры. В каталоге - 1200 игр с их полными версиями, и, что немаловажно, без рекламы и встроенных покупок. Кроме тайтлов издателя, представлены хиты других разработчиков, в частности, от Sega, Global Fun, Baltoro games, Zeptolab, Inlogic. В каталоге есть и бестселлеры типа гоночной серии Asphalt с ее более миллиардом загрузок, и новинки, которые еще только набирают популярность.
Благодаря участию в проекте компании МегаФон, весь мобильный интернет-трафик сервиса обнулен.
Подписаться можно в различных вариантах - есть ежемесячная подписка, недельная и даже ежедневная. Стоимость - от 20 в день до 199 рублей за месяц. Оплачивать подписку можно непосредственно со счета мобильного. Первый день сервиса предоставляется бесплатно, чтобы абонент мог не спеша изучить все предлагаемые ему возможности.
«Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растет. В апреле и мае количество пользователей сервиса «МегаФон Игры» было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. МегаФон уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
«Мы гордимся партнёрством с ведущим оператором сотовой связи и рады предоставить нашу 20-летнюю экспертизу для усиления игрового направления МегаФона. Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр», – прокомментировала Полина Нефидова, региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе.
МегаФон поделился статистикой - порядка 90% пользователей игрового сервиса оператора МегаФон Игры играют в мобильные игры. Самый востребованный жанр - головоломки, до 35% всех скачиваний мобильных игр, второе и третье место - за аркадами (20%) и экшеном (15%).
Мобильный гейминг (и в целом гейминг с использованием цифровых технологий и каналов связи) - органичная для оператора сотовой связи услуга, которая может давать дополнительный поток дохода. Партнерская схема - разумный подход. Оператору нет смысла пытаться конкурировать с глобальными игроками, предлагающими актуальный и качественный контент, достаточно правильно договариваться с лидерами этого рынка в интересах абонентов.
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теги: телеком мобильный гейминг МегаФон услуги Gameloft
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