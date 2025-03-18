Анонсы: Представлен смартфон Realme P3 с чипсетом Snadragon 6 Gen 4 и дизайном Mecha

18.03.2025, MForum.ru

Realme P3 официально дебютировал в Индии. Новинка оснащена чипсетом Snapdragon 6 Gen 4, большой батареей и «крупнейшей в сегменте» испарительной камерой для охлаждения.

Realme P3 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Экран достигает пиковой яркости 2000 нит и мгновенной частоты дискретизации касания 1500 Гц. Телефон поддерживает 90 Гц в BGMI (Battlegrounds Mobile India), индийской альтернативе китайской PUBG.

Активный мобильный гейминг требует эффективного решения для охлаждения. Поэтому новинка получила испарительную камеру площадью 6050 кв. мм, которая снижает температуру процессора на 20 градусов Цельсия.

Realme P3 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.8 и светодиодной вспышкой. Вспомогательная камера представляет собой базовый портретный объектив разрешением 2 МП. Селфи-камера представлена 16-мегапиксельным сенсором.

Емкость аккумулятора Realme P3 составляет 6000 мАч. Это довольно впечатляюще, поскольку само устройство имеет толщину менее 8 мм, и существует лишь несколько телефонов Realme с такой емкостью в таком тонком профиле. Максимальная мощность проводной зарядки – 45 Вт.

Realme P3 поставляется с Android 15 с Realme UI 6.0, а другие основные моменты включают сканер отпечатков пальцев под дисплеем, NFC и стереодинамики. Класс защиты от влаги и пыли IP69.

Realme P3 выпускается в трех цветах — серебристом Space Silver, розовом Nebula Pink и Comet Grey, который является коричневым оттенком. Цены составляют 16 999 индийских рупий за версию 6/128 ГБ, 17 999 индийских рупий за вариант 8/128 ГБ и 19 999 индийских рупий за 8/256 ГБ.

Realme P3, скорее всего, начнет продаваться вместе с Realme P3 Ultra, анонс которого запланирован на 19 марта.