Анонсы: Подтверждена дата глобального релиза Realme GT 7

12.05.2025, MForum.ru

Realme GT 7 выйдет на мировой рынок 27 мая на специальном мероприятии по запуску в Париже, Франция. Устройство будет оснащено графеновой задней панелью IceSense.

Согласно рекламным материалам, задняя панель Realme GT 7 выполнена из графена, как часть системы охлаждения телефона. Realme заявляет о превосходном рассеивании тепла по сравнению с традиционными медными радиаторами и снижении температуры чипсета на 6 °C.

GT 7 также получит массивную систему VC площадью 7700 мм² для охлаждения. Ожидается, что устройство будет выпущено с чипсетом Dimensity 9300+ и характеристиками, аналогичными китайской модели, которая была представлена в прошлом месяце.