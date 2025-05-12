Анонсы: Подтверждена дата глобального релиза Realme GT 7

MForum.ru
12.05.2025,
Realme GT 7 выйдет на мировой рынок 27 мая на специальном мероприятии по запуску в Париже, Франция. Устройство будет оснащено графеновой задней панелью IceSense.
Согласно рекламным материалам, задняя панель Realme GT 7 выполнена из графена, как часть системы охлаждения телефона. Realme заявляет о превосходном рассеивании тепла по сравнению с традиционными медными радиаторами и снижении температуры чипсета на 6 °C.
GT 7 также получит массивную систему VC площадью 7700 мм² для охлаждения. Ожидается, что устройство будет выпущено с чипсетом Dimensity 9300+ и характеристиками, аналогичными китайской модели, которая была представлена в прошлом месяце.
© Антон Печеровй,
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