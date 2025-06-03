Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально

MForum.ru
03.06.2025,
Бренд Realme официально представил смартфон C71. Изначально новинка появится во Вьетнаме, но в дальнейшем она поступит и на другие рынки.
Realme C71 оснащен 6,67-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1604 точек с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 725 нит, чипсетом Unisoc T7250, 4/6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 6300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт.
На задней панели находится 50-мегапиксельная «AI-камера», а для селфи предлагается камера разрешением 5 МП. Realme C71 поддерживает только 4G-сети, оснащен NFC, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, одним динамиком «сверхвысокой громкости», сканером отпечатков пальцев на боковой панели и работает под управлением Android 15 с пользовательским интерфейсом Realme.
Размеры Realme C71 составляют 165,8 x 75,9 x 7,79 мм, а вес — 196 г. Он сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H и выдерживает падения с высоты до 1,5 м.
Его рекомендуемая розничная цена Realme C71составляет 3 990 000 донгов (около 153 долларов США), но некоторые розничные продавцы проводят промо-акцию, которая снижает цену до 3 790 000 донгов (145 долларов США).
© Антон Печеровый,
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